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英保守黨魁選舉 特拉斯領先蘇納克5~34個百分點

編譯李京倫／綜合6日電

華爾街日報6日報導，民調顯示，英國外相特拉斯在下任首相的競逐中聲勢領先，勝過對手前財相蘇納克，部分是因為她承諾減稅，好讓英國停滯的經濟恢復成長。

英國執政黨保守黨上周展開為期一個多月的16萬名黨員投票選舉新黨魁程序，民調顯示，特拉斯的支持率勝過蘇納克5到34個百分點。

特拉斯過去十年在連續三個保守黨黨魁卡麥隆、梅伊、強生政府擔任忠誠的內閣閣員，但近幾周她自我定位為反抗者，宣稱要與保守黨成規一刀兩斷，尤其是審慎的國家財政政策。

最近幾天，特拉斯承諾減稅數十億英鎊，批評財政部「阻礙」更大的經濟成長，承諾調降減碳目標，並矢言對俄國強硬。

英國經濟停滯，政府稅收接近70年高點，通膨處於40年新高。經濟合作發展組織（OECD）預測，2023年英國經濟零成長。

特拉斯從既定政策支持者轉變為減稅急先鋒，讓她大幅領先蘇納克。蘇納克主張英國應先抑制通膨再減稅。博彩業者目前估計，特拉斯有八成七可能性，在9月6日接替強生成為下任英相。

顧問公司「歐亞集團」執行長拉曼說：「特拉斯拋出的主張多半基於黨員想聽到什麼。她和蘇納克都走民粹路線，但她在某些主張上更極端」。特拉斯較受黨員歡迎還因為她仍對強生忠誠，而強生受草根黨員喜愛。

英國 民調 減碳

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