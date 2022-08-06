泰國夜店大火 至少14死40傷 總理憂影響觀光

泰國東南部春武里府夜店陷入火海。（歐新社）

泰國 曼谷東南部春武里府（Chon Buri）梭桃邑區（Sattahip）一間夜店5日約凌晨1時驚傳火災，根據警方說法目前已造成14人死亡、另有40多人受傷。總理帕拉育下令調查事件原因，並要肇事者接受法律制裁，他也擔心這起事件會影響外國遊客對泰國安全的信心。

路透報導，這間名叫「MOUNTAIN B」的夜店才剛開幕幾個月，根據推特 上曝光的現場畫面顯示，原本在店內開心享樂的民眾驚慌失措地從著火的建築物內逃出，熊熊大火一路蔓延到屋頂、捲起濃濃黑煙。現場來了20輛消防車，火勢在2小時後被撲滅。

網路影片顯示大批群眾從酒店中奔跑而出，有多人身上著火，還有人痛苦不堪在地上打滾。大火撲滅後現場發現13具屍體，9名男性和4名女性，40多人受傷送醫治療，其中1人因全身燒傷面積逾9成，搶救不治身亡。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，夜店的主管譚雅帕（Thanyapat Sornsuwanhiran）說她看到屋頂著火，她和夜店保全趕快疏散客人到店外；有目擊者表示看到靠近DJ檯的地方有爆炸，接著就看到消音棉有火花，火勢迅速延燒開來。

鮮新聞（Khaosod）報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天被媒體問及此事時表示，他已經下令調查起火原因，他很遺憾發生這樣的事情，肇事者必須要接受法律制裁，這件事恐怕會造成外國遊客對泰國的安全沒信心。

報導指出，Mountain B只有一個出入口，表演舞台後方的出口被鎖住，而且店裡裝潢是易燃的消音棉。

多家泰媒提到，這起火災讓泰國人想起了2008年12月31日跨年夜，曼谷市中心的夜店Santika同樣也發生大火，當時店內擠滿了慶祝新年的民眾，還有許多來跨年的外國遊客。當年這起火災造成了66人死亡，超過200多人受傷。