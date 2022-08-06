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以色列空襲加薩 聖戰組織逾15死 發射百枚火箭報復

編譯中心／綜合5日電
以色列5日空襲加薩走廊，目標是激進組織聖戰旅。（歐新社）
以色列5日空襲加薩走廊，目標是激進組織聖戰旅。（歐新社）

（中央社巴勒斯坦自治區加薩市5日綜合外電報導）以色列5日對加薩走廊發動空襲，造成伊斯蘭聖戰組織1名高階武裝成員在內逾15人喪生，隨後加薩地區武裝團體也發射100多枚火箭回擊以色列，作為報復。伊斯蘭聖戰組織警告以色列已等同「宣戰」。

中央社轉述法新社報導，巴勒斯坦自治區衛生部指出，這次空襲也造成1名5歲大的女童喪生；以色列軍方則估計，這次空襲炸死15名武裝戰士。

以軍表示，這次轟炸是「針對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織目標」的行動之一。加薩市1棟大樓遭空襲後起火燃燒，受傷的巴勒斯坦民眾被醫務人員疏散撤離。

伊斯蘭聖戰組織指出，以色列空襲等同「宣戰」，表示軍事部門有幾名成員被炸死，包括加薩市北部聖城旅（Al-Quds Brigade）指揮官泰西爾．賈巴里（Taysir al-Jabari）。

以色列坦克車沿邊界部署，以軍昨天表示正在增強部隊軍力。

以軍發言人赫克特（Richard Hecht）告訴記者：「情況尚未結束。」他表示軍方預測加薩武裝分子將對以色列發動火箭攻擊以為報復。

自以色列2007年掌控加薩以來，巴勒斯坦哈瑪斯集團（Hamas）與以色列發動4次戰爭，最近一次是在去年5月。伊斯蘭聖戰組織是另一個集團，但與哈瑪斯結盟。

伊斯蘭聖戰組織指出，軍事部門有幾名成員被炸死，包括加薩市北部聖城旅（Al-Quds Brigade）指揮官泰西爾．賈巴里（Taysir al-Jabari）。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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