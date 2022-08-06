南韓第一個月球軌道探測器升空 播BTS歌曲測網路

南韓第一個月球探測器Danuri，4日在美國佛卡納維拉爾角搭乘SpaceX的「獵鷹9」號火箭升空。（美聯社）

南韓 第一個月球探測器Danuri，4日在美國佛卡納維拉爾角（Cape Canaveral）搭乘美國太空 探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9」號（Falcon 9）火箭升空，這是首爾在2030年之前將航天器降落在月球上的雄心計畫的關鍵一步。

據中央社轉述法新社報導，Danuri將串流播放南韓流行樂天團「防彈少年團」（BTS）的歌曲Dynamite，以測試這個無線網路。Danuri預計12月中前抵達月球，如果成功，南韓將成為第7個有探月器運作的國家。南韓科學家說，耗時7年打造的Danuri將替南韓在2030年前登陸月球的宏願鋪路。

南韓科學部在社群媒體 推特（Twitter）上推文分享一支火箭升空伴隨巨大煙霧和火焰的影片。推文寫道，「Danuri將是邁向月球和更深遠宇宙的第一步」，顯然是指南韓要在2030年前進行月球任務等雄心勃勃的太空計畫。

Danuri在任務期間將利用6種不同儀器來執行研究，包括由美國國家航空暨太空總署（NASA）提供的高靈敏度攝影機，研究內容包括調查月球表面，以確定潛在著陸點。

其中一個儀器將評估能耐受干擾、以網路為基礎的太空通訊設備，根據南韓科學部說法，這項設備獨步全球。

南韓科學部還表示，Danuri也將嘗試建立無線網際網路環境來連結衛星或探索太空船。

另一項儀器ShadowCam將記錄月球兩極周圍沒有陽光能照射到的永久陰影區影像。科學家也希望Danuri能在月球各地找出隱藏的水資源和冰，包括兩極附近永久黑暗和寒冷的區域。

南韓航空宇宙研究院（Korea Aerospace Research Institute）院長李相律（Lee Sang-ryool）在Danuri升空前播放的影片中說：「這是南韓太空探索史上非常重大的里程碑。」

他說：「Danuri只是開端，如果我們更有決心致力於太空旅行的科技發展，我們在不久的將來將能到達火星、小行星等。」

南韓航空宇宙研究院人員表示：「南韓將成為世上第7個發射無人探測器到月球的國家。我們希望藉由Danuri未來的研究結果，在全球對月球的瞭解方面持續做出貢獻。」