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民怨獨斷專行… 尹錫悅上任3個月 民調53%→24%

編譯中心／綜合5日電
5月就任南韓總統的尹錫悅，支援率跌至24%的歷史低點。（歐新社）
5月就任南韓總統的尹錫悅，支援率跌至24%的歷史低點。（歐新社）

韓聯社5日報導，民調機構南韓蓋洛普5日發布的一項民意調查結果顯示，總統尹錫悅的支援率跌至24%的歷史低點。分析認為，不滿其人事安排、下調入學年齡門檻等爭議是導致尹錫悅支援率下滑的主要原因。

南韓蓋洛普於7月2日至4日對全國1001名成年人進行上述調查。結果顯示，尹錫悅的施政好評率為24%，較上周下滑4個百分點；負評率為66%，較上周增加4個百分點。

尹錫悅3月以48.6%得票率當選總統，5月正式就任。其支援率從6月第二周（53%）起持續下滑，7月初首次跌破40%，月底再低於30%，此次再降4個百分點。

在對尹錫悅的施政表現給予差評的受訪者中，23%不滿其人事安排，10%認為其能力和經驗不足。獨斷專行（8%）、溝通不足（7%）、整體做得不好（6%）、「推動小學入學年齡下調」和「不關注經濟民生」（各5%）等排在其後。

據南韓蓋洛普分析，雖然尹錫悅正在休假，但上周五教育部公布調整入學年齡計畫等多項爭議接連不斷，是導致其支援率下滑的主要原因。尹錫悅4日在首爾宅度假，被指企圖安撫中國而避免與眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)當面會晤，兩人改以電話交談約40分鐘。

南韓 教育部 眾院

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