日本新年度國防預算407億美元 創新高

日本新年度國防預算約5.5兆日圓。（路透）

日本 防衛省（國防部）在執政黨自由民主黨的會議上表示，2023年度的預算 概算，防衛費（國防費）約5兆5000億日圓（約407億美元）創新高，約占國內生產毛額（GDP）的1%。

另外，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪問台灣後，中國對台灣進行軍演發射飛彈，落下位置距離日本島嶼不到160公里，恐促使日本大眾支持增強軍備，以防禦強大鄰國中國。

依據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布的2021年國防預算排名，日本若提高防衛預算後，軍費支出將躍居全球第三，僅次於美國和中國。

日本每日新聞報導，日本2022年度最初編列的防衛費是5兆3687億日圓，創新高。在2021年度補正預算（追加預算）後，總計逾6兆日圓。

鑑於日本周邊的環境安全保障趨於嚴峻，自民黨內部有意見指出，2023年度的防衛費在最初預算編列時就應設定在6.5兆日圓至7兆日圓之間。已故前首相安倍晉三曾經呼籲日本政府要將防衛費提高到GDP的2%。

防衛省在這場會議中表示，今年度防衛費預算初步將編列5兆5000萬日圓。對於日本首相岸田文雄所提出的「5年內要徹底強化國防能力」的主張，必要時將以「事項要求」做因應。

外界預料，在進行預算概算要求的階段，「事項要求」當中將包含具攻擊能力的長程飛彈部署、無人機購買費用等。具體金額還有待協商，將於今年年底確定。今年年底日本將修改國家安全保障戰略等3項國防文件。

日相岸田譴責中國發射飛彈，他曾經承諾「大幅」提高國防預算，但至今尚未說明要在多久時間內提高多少預算。岸田也拒絕透露強化日本國防是否會透過削減其他公共支出、借貸或結合兩者等方式來支付。

此外，日本防衛省昨晚公布訊息，推定中國昨天下午從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），就在日本沖繩群島的西端海域。路透報導，前日本外務大臣和防衛大臣、自民黨眾議員 河野太郎表示，「這很明確顯示，如果台灣有事，我們（日本）會受到影響」。

被問到民意是否會因此支持提高國防預算，河野太郎指出，「日本的趨勢很明顯已經轉變」。