SpaceX巨型太空垃圾掉澳洲牧場 「天外來客」恐增

澳洲 有關當局4日證實,在一座牧場上從天而降的一件大型焦黑太空 垃圾,來自美國億萬富豪馬斯克 旗下太空探索科技公司(SpaceX)的太空任務。

中央社轉述法新社報導,這個神祕的殘骸據信於7月9日墜落地表,上周才在澳洲雪山(Snowy Mountains)附近的新南威爾斯州(New South Wales)小鎮達吉蒂(Dalgety)被人發現。當地距雪梨西南方約5小時車程。

天體物理學家塔克(Brad Tucker)告訴法新社:「這有點令人興奮,也有點古怪。」與當地農民聯繫後,他上月已到現場勘查。

他表示,一個龐然大物就這麼嵌進空蕩蕩的牧場裡,這讓他想起科幻電影「2001太空漫遊」(2001: A Space Odyssey)。他說:「這畫面相當驚人。」

澳洲太空總署(Australian Space Agency)在聲明中證實,這片殘骸來自馬斯克(Elon Musk)的太空任務,聲明還要求當地人如有進一步發現,就跟太空探索科技公司通報。

聲明稱:「本署證實,殘骸來自太空探索科技公司的一項任務,本署正與我們的美國對口機構、大英國協(Commonwealth)其他地區機構,以及相關地方當局保持連繫。」

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq