SpaceX巨型太空垃圾掉澳洲牧場 「天外來客」恐增

SpaceX巨型太空垃圾掉進澳洲牧場。（取材自推特）

澳洲 有關當局4日證實，在一座牧場上從天而降的一件大型焦黑太空 垃圾，來自美國億萬富豪馬斯克 旗下太空探索科技公司（SpaceX）的太空任務。

中央社轉述法新社報導，這個神祕的殘骸據信於7月9日墜落地表，上周才在澳洲雪山（Snowy Mountains）附近的新南威爾斯州（New South Wales）小鎮達吉蒂（Dalgety）被人發現。當地距雪梨西南方約5小時車程。

天體物理學家塔克（Brad Tucker）告訴法新社：「這有點令人興奮，也有點古怪。」與當地農民聯繫後，他上月已到現場勘查。

他表示，一個龐然大物就這麼嵌進空蕩蕩的牧場裡，這讓他想起科幻電影「2001太空漫遊」（2001: A Space Odyssey）。他說：「這畫面相當驚人。」

澳洲太空總署（Australian Space Agency）在聲明中證實，這片殘骸來自馬斯克（Elon Musk）的太空任務，聲明還要求當地人如有進一步發現，就跟太空探索科技公司通報。

聲明稱：「本署證實，殘骸來自太空探索科技公司的一項任務，本署正與我們的美國對口機構、大英國協（Commonwealth）其他地區機構，以及相關地方當局保持連繫。」

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq — Brad Tucker (@btucker22) July 29, 2022

塔克表示，這個殘骸是Crew-1任務太空艙的一部分，於2021年返回地球大氣層時遭到拋棄。

他說，這個物體在重返大氣層時與主艙分離。由於附近居民據報也有發現其他太空垃圾，因此可能還會找到與太空探索科技公司任務有關的更多發現。

塔克指出，大部分太空垃圾都會掉入海中，但隨著世界各地的航太工業持續發展，墜落地面的太空垃圾數量很可能會增加。

https://www.youtube.com/watch?v=gZDCRidVsxc&t=9s&ab_channel=DrBradTucker