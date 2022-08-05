東加火山蒸氣把地表變暖 可填滿5.8萬個奧運泳池

東加海底火山年初大規模噴發，造成大量水蒸氣噴射到大氣中。美國NASA衛星觀測到，大量水蒸氣可能導致地表溫度上升。（Getty Images）

東加 海底火山在今年初大規模噴發，造成大量水蒸氣噴射到大氣中。美國國家航空暨太空總署（NASA ）衛星觀測到，如此大量的水蒸氣可能導致地表溫度在短期內上升。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，位於東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）以北約65公里的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山於1月15日噴發，這是地球上威力最強大的火山噴發 事件之一，引發的海嘯和音爆波及全世界。

這次火山噴發也將巨量水蒸氣注入距離地表12至53公里之間的平流層。根據NASA衛星觀測結果，這些水量足以填滿5萬8000個奧運規格游泳池。

上述觀測活動是透過NASA「氣流」（Aura）衛星上的微波臨邊探測儀（Microwave Limb Sounder）所進行。「氣流」衛星能測量水蒸氣、臭氧和其它大氣氣體。火山爆發後，科學家們對大氣中水蒸氣的數值感到驚訝不已。

科學家估計，這次火山噴發向地球平流層注入146太克（teragram，1太克等於1兆公克）的水。本次輸送的水量相當於平流層中既有水氣的10%。

這幾乎是1991年菲律賓皮納土波火山（MountPinatubo）爆發後，到達平流層的水蒸氣量的4倍。

這項關於水蒸氣的最新研究發布在7月的「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters）上。