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土耳其7月通膨飆近80% 創24年新高…糧食漲逾94%

編譯中心／綜合3日電
土耳其貨幣里拉持續疲軟，7月通貨膨脹年增率飆升79.6%，創24年新高，其中糧食與非酒精飲料上揚94.65%。（美聯社）
土耳其貨幣里拉持續疲軟，7月通貨膨脹年增率飆升79.6%，創24年新高，其中糧食與非酒精飲料上揚94.65%。（美聯社）

土耳其貨幣里拉持續疲軟、全球能源及貨物成本增加，推升物價等因素所致，土耳其政府3日公布數據顯示，7月通貨膨脹年增率飆升79.6%，創24年新高，其中糧食與非酒精飲料上揚94.65%。

路透社報導，土耳其通貨膨脹從去年秋天開始飆升，當時土耳其中央銀行在總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的指示下，大幅調降利率，導致里拉匯價暴跌。

土耳其統計局（Turkish Statistical Institute）指出，7月消費者物價指數（CPI）月增率2.37%，低於路透社預測值2.9%。

根據土耳其統計局數據，7月「交通運輸」類CPI年增率漲幅最大，來到119.11%；「糧食與非酒精飲料」則飆漲94.65%。

俄羅斯入侵烏克蘭造成經濟影響及里拉持續貶值，進一步加劇土耳其通貨膨脹。去年里拉兌美元貶值44%，今年再貶27%。去年12月，里拉一度跌至1美元兌18.4里拉的歷史新低，3日匯率為1美元約兌換17.96里拉。

土耳其正面臨1998年9月以來最嚴重的通膨，當年的通膨率是80.4%。

厄多安曾說，他預計通膨將在明年2月至3月降至「適當」水準。不過土耳其央行上週調整通膨預測值，從42.8%上修至60.4%；另根據央行通膨報告，預計通膨率將於今年秋季達到近90%，然後才會緩解。

在野黨國會議員及經濟學家質疑土耳其統計局數據的可信度；民意調查顯示，土耳其民眾認為通膨率遠高於官方數據。土耳其統計局則反駁這些說法。

通貨膨脹 央行 匯率

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