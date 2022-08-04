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哥倫比亞總統稱「護雨林」有功 專家打臉：政策失敗

編譯中心／綜合3日電
哥倫比亞雨林持續流失，總統杜克宣稱自己任內成功減少森林砍伐面積，但遭專家抨擊政策失敗。（Getty Images）
哥倫比亞雨林持續流失，總統杜克宣稱自己任內成功減少森林砍伐面積，但遭專家抨擊政策失敗。（Getty Images）

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）卸任在即，他宣稱自己任內成功減少森林砍伐面積，然而專家抨擊其環境政策根本「失敗」。 

法新社報導，隨著保守派的杜克預計7日將把政權移交給左翼繼任者裴卓（Gustavo Petro），新政府勢必得為伐林問題找出解方。

根據聯合國，位於南美洲的哥倫比亞是世界上生物多樣性最豐富的國家之一，但根據官方數據，在2018年至2021年間哥倫比亞失去約7000平方公里的森林面積，比加薩走廊（Gaza Strip）還要大。

在1991年至1996年曾任環境部長的羅德里格斯（Manuel Rodriguez）表示，杜克政府「主要仰靠軍事和司法行動」來解決森林砍伐問題，特別是在亞馬遜雨林地區，但這些行動「失敗」了。

2014年至2017年間，森林遭砍伐的面積為6500平方公里，2018年至2021年間則失去約7000平方公里，即使數據明顯惡化，哥國政府仍為其政策辯護。

環境部長柯利亞（Carlos Correa）在提到2021年伐林數據為1741平方公里時說：「與趨勢模型相比，伐林現象減少34%。」

但他未將該數據與2020年的1717平方公里做比較，而是將其與基於2008年至2017年間的趨勢預測模型做對比，當時森林砍伐情形失控。

保護與發展基金會（Conservation and Development Foundation）主任包蒂羅 (Rodrigo Botero) 說：「所以，面對假設性的災難情景，難道失去1700平方公里的森林是好事嗎？我不這麼認為。」

包蒂羅說，當局自己的數據顯示，2019年至2021年間的雨林損失增加了，「我們仍在森林砍伐曲線的一個非常高的高點」， 他說，「數據連三年增加，這項事實意味著結構變因無法控制，這是一個警訊。」

哥倫比亞並非唯一一個試圖控制森林流失的南美國家。鄰國巴西擁有大部分的亞馬遜雨林，2022年上半年失去多達3750平方公里的森林面積，打破2021年上半年創下的紀錄。

亞馬遜 加薩 聯合國

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