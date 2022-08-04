「休假中」不見波洛西 尹錫悅平息民怨 傳會通話

南韓總統辦公室官員3日說，南韓總統尹錫悅沒有會見裴洛西的計畫。（歐新社）

聯邦眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）率團巡訪亞洲，3日下午結束訪台行程後，定4日造訪南韓 ，然而，南韓總統辦公室官員說，尹錫悅總統正在放暑假，沒有接見波洛西的計畫，媒體推測可能是因顧慮中國。

波洛西預定4日上午赴南韓國會與國會議長金振杓會談，而南韓總統尹錫悅則以休假為由，未安排與波洛西會面，引發外界熱議。最新消息指，尹錫悅將與波洛西通電話。

韓聯社報導，波洛西4日率團到南韓首爾訪問，並將於上午赴國會和南韓國會議長金振杓會晤，雙方將針對印太地區安全、經貿合作、氣候變化等問題進行討論，並將於會後發布聯合聲明以及共進午餐。

波洛西將在會談結束後前往南北韓 邊境板門店共同警備區勉勵官兵，外界也關注到時是否會在該行程中向北韓釋放訊息。

美國眾議院議長時隔20年訪南韓，但南韓總統尹錫悅以休假為由，未安排與波洛西會面，由於時機敏感，尹錫悅遭外界質疑是否考量中國觀感才做出此決定，而不知道是否迫於壓力，尹錫悅據傳將與波洛西通電話。另外，外交部長官樸振也因出訪前往柬埔寨首都金邊出席東南亞國協（ASEAN）外長會議，無法會見波洛西。

波洛西預計4日上午與南韓國會議長金振杓進行約50分鐘會談，下午前往板門店共同警備區域（JSA）；會中可能談及北韓等印太地區安保問題、經濟合作、氣候變遷等議題，若討論印太地區安保問題，是否可能談及台海情勢備受關注。

波洛西日前在訪問新加坡、馬來西亞及台灣時都與當地元首會面，5日訪問日本時也預期將與日本首相岸田文雄共進早餐，但在訪韓行程中唯獨未安排與南韓總統尹錫悅會面，原因僅是與尹錫悅休假行程重疊。

南韓總統辦公室表示，波洛西訪韓期間剛好與尹錫悅8月1日起的五天連休行程重疊，因此未安排會面，外交部長朴振也因東南亞國協區域論壇（ARF）等行程出國。