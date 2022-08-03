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西班牙立法禁販賣狗貓雪貂 鬥牛未受保護

編譯中心╱綜合2日電

西班牙政府1日批准第二輪動物保護法修正案，加重虐待、遺棄、犧牲動物的罰則，施虐者最高可處20萬歐元(約20.5萬美元)罰款，並將禁止寵物店販賣狗、貓、雪貂，以保護動物權利與福利

西班牙廣播電視公司報導，這是西班牙在動物福利立法進程上所跨進的一大步。新法將加重虐待動物的罰則，傷害動物致死可處24個月有期徒刑。除了重大衛生理由或安樂死情況外，禁止犧牲動物生命。

新法最具突破性的部分，在於對寵物「商業化」的限制。只有登記有案的專業育種人士能夠進行育種，也禁止寵物店出於販售目的，向公眾展示狗、貓、雪貂。

除了禁止馬戲團使用野生動物外，動物園與海洋公園也將轉型為本地物種的復育中心，並將禁止任何可能傷害或導致動物死亡的表演活動，例如鬥雞和射鴿。

不過，新法所保障的動物並不包括鬥牛、食用動物，以及用於實驗、研究、教學目的的動物。

至於一向不受法律保護的獵犬，這回也終於被納入新法規範中。

另據路透報導，南非今年上半年全國遭到盜獵的犀牛高達259隻，比去年多了10隻。繼2020年受到COVID-19防疫限制措施影響，導致盜獵數量跟著下降後，2021年的受害犀牛數量已出現上升。

報導指出，非洲大陸瀕危物種黑犀牛群體中，約有半數住在南非；該國也擁有全球最大、被列為「近危」物種的白犀牛群體。

南非環境部長克利西（Barbara Creecy）表示：「犀牛盜獵活動已從克魯格國家公園轉移到私人保護區及瓜祖魯那他省，今年當地的大部分犀牛都慘遭殺害。」

犀牛盜獵活動通常涉及當地盜獵者和負責走私犀牛角的國際犯罪集團。環境部表示，亞洲市場對犀牛角的需求特別高。

南非 福利 動物園

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