英保守黨黨魁之爭 民調：特拉斯領先幅度縮小

英國保守黨黨魁選舉，外交大臣特拉斯(右)和前財政大臣蘇納克(左)舉行電視辯論會。(Getty Images)

英國 保守黨將選出下任黨魁接替首相強生，但根據對保守黨員民調 顯示，目前領先的外相特拉斯（Liz Truss）和另一名候選人蘇納克（Rishi Sunak）的差距並不如原先認為的大。

路透報導，根據義大利 數據公司Techne於7月19日至27日對807名保守黨員所做民調，特拉斯獲得48%支持率，僅微幅領先蘇納克的43%。這項民調顯示，保守黨黨魁可能比先前所想更加激烈。

而英國市調公司「輿觀」（YouGov）在7月20、21日所做民調曾顯示，特拉斯大幅領先蘇納克24個百分點。

特拉斯正與前財相蘇納克展開保守黨黨魁競選，爭取20萬名保守黨員支持。下任黨魁也將是英國新任首相。新黨魁的選舉結果將於9月5日公布。

目前為止，主宰選戰的是稅務議題。蘇納克指控特拉斯對選民承諾一旦上台就要大幅減稅是「不誠實」。他表示，他會先確保通膨獲得控制，再來討論減稅。

Techne訪問的保守黨員中，超過60%認為特拉斯的稅務政策比蘇納克好，他們也支持特拉斯打擊通膨，以及管控移民的政策。不過，受訪者認為蘇納克在脫歐的表現比較值得信任，也有較好的教育政策。

特拉斯表示，她將取消限制高脂肪、高鹽或高糖分食品和飲料不能「買一送一」的計畫，且不會對不健康食品開徵任何新稅。

路透報導，英國目前對含糖飲料徵收「糖稅」，原本要在今年10月實施新規定，禁止高脂肪、高鹽或高糖分食品和飲料進行「買一送一」等促銷活動，但因生活成本危機，於今年5月決定延至明年10月上路。

另外，特拉斯今天因為建議依據工作地點調整公職人員薪水，而不是遵照全國工資協議，想藉此省下數十億英鎊，而遭到反對黨以及部分保守黨議員批評。

斯特拉斯克萊德大學政治學教授、英國民調專家柯蒂斯（John Curtice）1日表示，現在判斷選戰勝負還太早。