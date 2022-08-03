全球極端天氣 2022上半年自然災損720億

瑞士再保險公司2日表示，2022年上半年自然災害造成的經濟損失總額高達720億美元。圖為南非4月降下豪雨，引發大規模洪患。(取材自推特)

全球各地極端氣候頻傳，瑞士再保險 公司（Swiss Re）指出，2022年上半年自然災害造成的經濟損失總額估計高達720億美元。

中央社引述法新社報導，氣候變遷的影響正透過日益極端的天氣事件展現，例如澳洲和南非前所未見的洪災；法國與英格蘭部分地區發生史上最乾7月，雨量大減重創農民生計。

總部位於蘇黎世的瑞士再保險集團表示，歐洲的冬季風暴以及美國和歐洲的雷暴也加劇了損失。瑞士再保災難部主任貝爾托格（Martin Bertogg）說：「這證實我們過去五年中觀察到的趨勢：次生災害（secondary perils）正在世界各地造成保險損失。」

他說「與颶風或地震不同，這些危險無處不在，且會因特別脆弱地區的快速都市化而加劇」、「鑑於全球破壞的規模，次生災害需要與颶風等原生災害（primary perils）一樣嚴格的風險評估」。

據報導，2021年上半年，自然災害共造成910億美元的損失。

此外，日本 部分地區今天飆出逾攝氏35度(華氏95度)高溫 ，酷熱天氣甚至造成地方鐵路的鐵軌過熱，部分列車被迫停駛。日本氣象廳預測高溫仍將持續一周以上，呼籲民眾留意嚴防中暑。

日本朝日新聞報導，受到高壓籠罩影響，日本各地今天都屬於酷暑天氣型態。氣象廳表示，今天最高溫39.5℃(103.1℉)出現在山梨縣甲府市及埼玉縣越谷市；截至下午2時，日本914處地點有651處最高氣溫逾30℃(86℉)，其中又有202處逾35℃。

日本把30℃以上稱為「真夏日」，35℃以上稱為「猛暑日」。

東京市中心今天最高溫35.9℃，連續3天出現「猛暑日」；大阪市35.1℃、名古屋市37℃、福岡市中央區36.8℃，也都飆出「猛暑日」高溫。

目前預測高溫將持續超過一周，氣象廳呼籲民眾做好健康管理嚴防中暑。

目前預測高溫將持續超過一周，氣象廳呼籲民眾做好健康管理嚴防中暑。

朝日電視台報導，連接千葉縣流山市與松戶市的流鐵流山線，今天甚至因為鐵軌溫度超標一度停駛，創該鐵道首例。

流鐵公司表示，今天下午1時左右，流山線鐵軌溫度高達64℃，超過安全值的63℃，造成流山線列車從下午1時18分起全線停駛。

與此相關，富士新聞網報導，日本政府總務省消防廳今天公布初步統計，從7月25日到31日的一周內，全日本共有7116人因中暑送醫，是前一周4039人的約1.8倍。

在送醫的7116人中，有6人不幸死亡，另有144人屬於必須住院3周以上的重症。中暑發生場所有36.3%是在住家；從年齡別來看，中暑患者有53.7%是65歲以上高齡人士。