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俄烏協議後 烏首艘運穀船出港 載2.6萬噸玉米往黎巴嫩

編譯中心／綜合1日電
自從烏克蘭、俄羅斯與土耳其、聯合國簽下具里程碑協議後，首艘烏克蘭運穀船1日駛離黑海港口敖德薩。（美聯社）
自從烏克蘭、俄羅斯與土耳其、聯合國簽下具里程碑協議後，首艘烏克蘭運穀船1日駛離黑海港口敖德薩。（美聯社）

烏克蘭一艘運穀船1日離開敖德薩港，這是俄烏糧食協議簽訂後，首艘出港的烏國黑海穀物船。但日前烏南遭遇猛烈砲擊，導致一名烏國糧食大亨喪生，引發當局指控俄方蓄意謀殺。

土耳其國防部表示，自從烏克蘭、俄羅斯與土耳其、聯合國簽下具里程碑的協議後，首艘烏克蘭運穀船已駛離黑海港口敖德薩。聲明中說，懸掛獅子山共和國旗幟、載有玉米的貨輪Razoni上午8時30分離開港口，前往黎巴嫩的黎波里。

聲明還說：「貨輪預料8月2日先抵達伊斯坦堡。在伊斯坦堡接受檢查後，該船將繼續接下來的行程。」烏克蘭方面表示，該船載了2萬6000噸玉米。

烏克蘭外交部長庫列巴為此喝彩，稱「這令世界感到如釋重負」。聯合國發言人則指出，秘書長古特瑞斯對此表示「熱烈歡迎」。克里姆林宮則稱，這項消息「非常具有建設性」。

黎巴嫩檢察官指出，在官方確定一批貨物可能是從烏克蘭「竊取」來的之後，當局扣押一艘...
黎巴嫩檢察官指出，在官方確定一批貨物可能是從烏克蘭「竊取」來的之後，當局扣押一艘裝載大麥和小麥粉的船。（路透）

另據彭博報導，黎巴嫩檢察官指出，當局扣押一艘裝載大麥和小麥粉的船，因為貨物可能是「竊取」自烏克蘭。貨船「勞狄克雅號」（Laodicea）7月27日抵達黎波里。烏克蘭駐貝魯特大使館表示：「這艘船是在俄羅斯占領的克里米亞半島費奧多西亞裝載的，且貨物來自烏克蘭東南部的紮波羅熱、尼古拉耶夫和赫爾松」。

另一方面，烏南尼古拉耶夫市7月31日遭遇迄今「最猛烈」砲擊，大型農業公司Nibulon的創辦人兼老闆瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）與妻子的住家遇襲，夫妻倆雙雙喪生。烏克蘭總統府顧問波多利雅科表示，俄軍特別針對瓦達圖爾斯基發動攻擊，他的死「不是意外，而是經精心策畫和組織的蓄意謀殺」。

烏東地區也持續承受俄軍攻擊，烏克蘭政府已經宣布一項強制疏散的命令，目標在冬季來臨前，將前線城市巴赫姆特的所有人撤離，因為用來提供天然氣的管線已在俄烏戰爭期間遭切斷。但部分當地人無法離開家鄉，原因包括太窮、重病、年紀太大難以在新的地方重新開始生活等。

烏東頓內次克前線城鎮歐連尼夫卡，7月29日發生砲擊，造成數十名烏克蘭戰俘喪命；紅十字國際委員會（ICRC）表示尚未獲准探視這個地區，並譴責歐連尼夫卡的監獄攻擊事件。烏克蘭與俄羅斯則相互指控發起飛彈空襲或爆炸案。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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