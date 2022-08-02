自民黨認「目前不寧靜」 日本國會悼安倍演說延期

一名民眾日前獻花悼念已故日本前首相安倍晉三。（路透）

日本 執政黨自民黨原本希望在8月3日至5日召開臨時國會時，舉行追悼前首相安倍 晉三的演說，但朝野政黨今天協商後決定延期，可能於今秋召開的臨時國會上舉行。

日本產經新聞報導，自民黨國會對策委員長（相當於黨鞭）高木毅，今天在國會大廈內與最大在野黨立民黨黨鞭馬淵澄夫舉行會談。高木表示，原訂在3日至5日召集的臨時國會上舉行追悼安倍的演說決定延期。

會談後，高木對媒體說明延後追悼演說的理由。他表示，不得不說目前並非寧靜的狀態，希望在可能於今年秋天召開的臨時國會上舉行追悼演說。

有關臨時國會會期，日前馬淵認為會期應該更長，才有充分時間審議包括政府要舉辦的安倍國喪一事。

高木與馬淵也針對在國會休會期間，審議有關安倍國喪一事達成協議。此外，馬淵要求在國會休會期間進行有關統一教的審議。

有關國會進行追悼演說一事，自民黨原本考慮由自民黨前幹事長甘利明發表演說，據悉這是基於安倍遺族的意向，但朝野政黨都傳出反對聲浪。

甘利7月20日在部落格發文言及黨內安倍派（清和政策研究會）的繼承人選。他寫道：「現況是沒人具有指揮力和政治魅力。」結果，安倍派包括前眾議院 副議長衛籐征士郎等認為甘利的說法「至為失禮」。

立憲民主黨幹事長西村智奈美表示，依慣例追悼演說是由其他黨的國會議員發表。在野黨方面表示，如果不能安排在國會充分說明安倍國喪事宜的機會，就不同意國會5日舉行追悼演說。

日本每日新聞7月26日報導引述美日相關人士說法，美國眾議院議長裴洛西8月出訪亞洲造訪日本時，考慮在日本國會聆聽追悼安倍晉三的演說。