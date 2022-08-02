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亞洲首例 印度22歲男染猴痘亡 蘇丹也現首例確診

編譯中心／綜合1日電
印度通報亞洲首起猴痘死亡病例。（取材自推特）
印度通報亞洲首起猴痘死亡病例。（取材自推特）

印度今天證實國內出現亞洲首起猴痘死亡病例，死者為南部克勒拉省的22歲年輕男性，他是這波猴痘疫情爆發以來已知的第4名死者。蘇丹則通報出現境內首起確診病例。

路透報導，印度的死者是亞洲首例。上周西班牙曾通報2起猴痘相關死亡病例，巴西回報首起。世衛組織（WHO）已在7月23日宣告這波猴痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

克勒拉省稅務部長拉詹表示，這名22歲印度籍男性於7月30日死亡，「男子於7月21日抵達克勒拉省，26日才因出現疲倦和發燒症狀前往就醫」。當局已隔離該名男子的21名密切接觸者，目前都沒有症狀，當局安撫民眾無須恐慌。

克勒拉省衛生部長喬治說，遺屬告知當局，男子返回印度之前已在阿拉伯聯合大公國確診感染猴痘。據當地媒體報導，印度目前至少有5人確診。

另據美聯社報導，蘇丹今天通報戰亂頻仍的西部達佛地區（Darfur），出現首起猴痘確診病例。

蘇丹衛生部表示，一名16歲學生上周在西達佛省確診，該部門並未詳述病人資訊。衛生部指出，蘇丹至少有38起疑似確診病例，但除了西達佛省這一例外，其他檢驗結果均為陰性。當局正在確認該名學生的密切接觸者，避免病毒進一步擴散。

猴痘 印度 疫情

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