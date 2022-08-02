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印尼調漲「科莫多巨蜥」門票19倍 觀光業憤怒大罷工

編譯中心／綜合1日電

印尼科莫多國家公園（Komodo National Park）觀光業者今天開始為期1個月的大罷工，抗議政府將門票大漲價。

印尼東努沙登加拉省的科莫多島，是全球最大蜥蜴科莫多巨蜥的棲息地，被聯合國教科文組織列為世界遺產。

雅加達政府提出，要對前往科莫多國家公園看瀕危巨蜥的遊客收取252美元門票，是現有門票價格約19倍，用高票價限制入園遊客人數，藉此保護科莫多巨蜥，從8月1日起生效。

這項決定引發國家公園內仰賴觀光及相關產業的當地人不滿，今天全部關門抗議。當地人表示，門票大幅度漲價會嚇跑旅遊經費有限的觀光客。在新冠疫情高峰期，觀光客已經幾乎跑光光。

國家公園入口處城鎮拉布安巴佐（Labuan Bajo）的旅遊業者塞維安努斯表示：「我們支持保育科莫多保育，但是門票價格必須合理，讓我們可以在保護科莫多巨蜥的同時，也讓仰賴觀光業的人能夠生存。」塞維安努斯表示，至少700名勞工將加入罷工，持續至8月底為止。

不過，有旅行社向媒體透露，拒絕參加罷工的人被威脅會遭到「社會制裁」。有一家觀光協會威脅，要放火燒了還開門作生意的店家。

東努沙登加拉省長維克多表示，儘管遭遇抗議，新的門票價格將會立刻上路。

科莫多巨蜥只生存在科莫多國家公園，以及鄰近的弗洛勒斯島（Flores）。根據國際自然保育聯盟（IUCN），全世界野外現存的科莫多巨蜥（包含成年與幼年）僅有3458隻。

觀光 罷工 印尼

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