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俄海軍新準則「美國為最大威脅」 近期部署極音速飛彈

編譯中心／綜合31日電
7月31日為俄羅斯「海軍日」。俄總統普亭（右二）與俄防長蕭伊古（左一），以及海軍總司令葉夫梅諾夫（右一）在聖彼得堡出席海上閱兵。（路透）
7月31日為俄羅斯「海軍日」。俄總統普亭（右二）與俄防長蕭伊古（左一），以及海軍總司令葉夫梅諾夫（右一）在聖彼得堡出席海上閱兵。（路透）

今天是俄羅斯「海軍日」，海軍在聖彼得堡及附近的戰略島嶼喀浪施塔得（Kronstadt）舉行閱兵儀式，俄媒稱有40多艘艦艇、42架飛機和超過3500名軍人參加儀式。總統普亭簽署新的俄羅斯海軍準則，聲稱美國尋求主宰世界海洋以及北約（NATO）擴張，將兩者視為俄羅斯所面臨的最大威脅。

篇幅55頁的海軍準則寫道，俄羅斯國家安全和發展面臨的「主要挑戰和威脅」，是華盛頓「主宰世界海洋的戰略目標」，以及北約軍事基礎設施向俄羅斯邊界移動。

準則稱：「俄羅斯獨立的內外政策面臨來自美國及其盟國的對抗措施，他們的目標是維持在世界上的主導地位，包括海洋。」準則稱，莫斯科將致力強化探勘北極和當地礦產資源方面的領先地位，並透過增強北方艦隊和太平洋艦隊的潛力，來維持北極的「戰略穩定」。

準則還提到希望經由俄羅斯的北極海岸，開發一條從歐洲到亞洲「安全且有競爭力」的海上航線「東北航道」（Northeast Passage），並確保其全年運作。

普亭在前帝國首都聖彼得堡舉行的俄羅斯「海軍日」視察後發表簡短演說，盛讚沙皇彼得大帝使俄羅斯成為海上強權，並提高俄國在全球的地位。根據文件，俄方將北極水域、黑海、鄂霍次克海和白令海水域，以及巴提斯克海峽和千島海峽，視為本國勢力範圍。

普亭還吹捧自製「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈在世界上堪稱獨一無二，並表示俄羅斯海軍將在未來幾個月內配備這種飛彈，而部署區域將取決於俄羅斯的利益。普亭說：「巡防艦高希柯夫海軍上將號（Admiral Gorshkov）將是第一艘攜帶這種強大武器執行戰鬥任務的艦艇。」

極音速武器的速度是音速的9倍，過去一年內俄羅斯曾用軍艦和潛艦試射鋯石巡弋飛彈。

另一方面，克里米亞塞凡堡市市長拉茲沃扎耶夫今天表示，位在塞凡堡的俄國黑海艦隊總部遭到烏克蘭無人機攻擊，造成至少六人受傷。他表示，這起攻擊發生在俄國「海軍日」，為了安全理由，所有慶祝活動都取消。然而，烏克蘭敖德薩地區軍事管理局發言人布拉楚克否認俄國報導。

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