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日相聲望跌新低 安倍國葬惹議、統一教爭議也衝擊

編譯中心／綜合31日電

日媒今天公布最新民調顯示，過半受訪者反對為故首相安倍晉三舉行國葬。民調也顯示，安倍國葬和自民黨國會議員可能與南韓統一教有聯繫等爭議，導致岸田文雄內閣支持度大跌，從幾周前的高點六成三暴跌12個百分點，跌至新低五成一。

共同社在30、31日進行全國電話民調，逾五成三受訪者反對為安倍舉行國葬，贊成的受訪者約四成五；而有逾六成一的受訪者表示，與國葬相關的國會審議「有其必要」。反對者認為，「對某位個人的哀悼影響民眾思考和感受的自由，且不應由政府提出」。

民調顯示，岸田內閣支持度創新低，不支持率也上升7.1個百分點，來到29.5%。

安倍7月初遇刺，槍手山上徹也供稱行凶原因是母親將大筆家產捐給統一教，導致家庭破產，他因此行刺在統一教集會中為其代言的安倍。日本媒體隨後披露，自民黨不少議員和統一教往來，接受統一教提供經費和人力競選。

執政聯盟一名國會議員表示，岸田內閣支持度暴跌，反映大眾質疑政治人物與統一教的聯繫。民調也顯示，逾八成受訪者稱政治人物應澄清與統一教的聯繫。日本共產黨已展開調查，但自民黨否認與統一教有關係。

日本新冠疫情反彈也影響民眾對政府防疫評價。對岸田防疫作法感到滿意的民眾降到五成三新低，比三周前下降7.7個百分點。

此外，今年禁止核子擴散條約（NPT）審議大會，8月1日將於美國紐約聯合國總部登場，在擁核強權俄羅斯暗示動用核武入侵烏克蘭的情況下，這場大會能否達成核裁軍協議成最大焦點。

日本「中國新聞」網路版報導，日相岸田文雄將以第一位與會的日本首相身分出席，並用英語發表演說。岸田預定7月31日到8月2日訪問美國，8月1日的演說內容包括呼籲擁核國提高核戰力透明度、美中兩國針對核裁軍及軍備管理進行對話。

民調 安倍 日本

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