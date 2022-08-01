菲前總統羅慕斯染新冠病逝 當年倒戈致馬可仕倒台

菲律賓前總統羅慕斯病逝，享耆壽94歲。（路透）

菲律賓前總統羅慕斯31日因新冠肺炎併發症 在馬尼拉病逝，享耆壽94歲。羅慕斯是軍人出身，在前總統老馬可仕獨裁統治時期擔任警察 首長。老馬可仕下台後，羅慕斯歷任參謀總長和國防部長，於1992年當選總統。

多家菲國媒體報導，羅慕斯今天因新冠併發症病逝。總統府發言人安赫萊斯發表聲明說：「我們非常悲痛地得知前總統羅慕斯的去世。」

現任總統小馬可仕在臉書悼念，形容羅慕斯「一生都作為軍官和公僕」，並慰問其遺屬，指「失去一名好領袖以及家庭成員」。

軍人出身的羅慕斯，是菲律賓已故獨裁者馬可仕的遠房表弟，在後者任期內擔任警察部長，主責戒嚴，曾鐵腕鎮壓異己，被稱為「馬可仕的心腹」。羅慕斯1986年倒戈，加入反政府「人民力量革命」，成為馬可仕倒台的關鍵人物。

羅慕斯於1992年至1998年擔任總統，以促使國家經濟自由化及增長聞名。1996年與南部伊斯蘭反政府組織摩洛民族解放陣線（MNLF）簽訂和平協議，另一方面大力打擊菲共毛派新人民軍（NPA）。羅慕斯執政其間，國內支持率一度高達66%。

羅慕斯因父親是菲國駐中華民國 大使，年幼時曾在台灣居住，與台灣情誼深篤友好，卸任後曾多次訪問我國，長期關心台灣的安全與經濟情勢，也協助台菲官方及民間的合作和交流。