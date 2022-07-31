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「換教宗不是災難」 方濟各稱上帝將安排退休時間

編譯中心／綜合30日電
教宗方濟各完成訪問加拿大，乘專機返回羅馬，他在機艙見記者時手持拐杖。（歐新社）
教宗方濟各完成訪問加拿大，乘專機返回羅馬，他在機艙見記者時手持拐杖。（歐新社）

BBC與天主教新聞社30日報導，剛結束加拿大之旅的教宗方濟各表示，需要考慮辭職的時間「可能很快會到」，暗示未來會考慮退休，但強調此刻仍會繼續執行職務。

85歲教宗在搭機返回梵諦岡時發表上述看法。他在機上乘著輪椅答覆記者提問時表示，「上帝將說」什麼時候該辭職了，「上帝怎麼說，上帝能告訴我要辭職了，是上帝在發號施令」。

教宗指出，「更換教宗不是災難，不是禁忌」，此話被解讀為回應傳統天主教徒阻撓教廷改革。他說，「（退休的）門是開著的，這是正常選擇之一，但直到今日，我沒有敲那扇門，我沒有感覺到考慮這個可能性，但或許不意味著我後天會開始考慮」。

方濟各這次出訪加拿大，定位為「懺悔之旅」，針對天主教教會在1800年代末至1990年代期間不人道對待原住民兒童的惡行道歉。不過有部分人質疑，教宗未以「種族滅絕」（genocide）描述原住民受到的苦難。方濟各回應說，當時只是沒想起這個字眼，「但我描述了種族滅絕的情况，並就這個過程尋求寬恕和赦免」。

加拿大曾推行「同化政策」近百年，期間強制逾15萬名原民兒童與家人分離，入讀天主教寄宿學校，不少人遭受虐打和性侵等對待。加拿大近年發現許多「萬人塚」，引發全球對這段歷史的關注。

教宗 加拿大 方濟各

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