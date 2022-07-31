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拉脫維亞拒用盧布付費 遭俄國截斷天然氣

編譯中心／綜合30日電
俄羅斯能源業巨擘俄羅斯天然氣公司宣布，由於拉脫維亞未使用盧布支付款項，已全面停止向拉脫維亞供應天然氣。圖為拉脫維亞一處儲氣庫。（美聯社）
俄羅斯能源業巨擘俄羅斯天然氣公司宣布，由於拉脫維亞未使用盧布支付款項，已全面停止向拉脫維亞供應天然氣。圖為拉脫維亞一處儲氣庫。（美聯社）

俄羅斯能源業巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天宣布，暫停對歐盟國家拉脫維亞供應天然氣。俄國正因侵略烏克蘭而遭到西方廣泛制裁，彼此關係緊張。

Gazprom在社群媒體Telegram發文表示，已於今天暫停對拉脫維亞供應天然氣，理由是對方違反採購條件，「未使用盧布支付款項」。Gazprom此前已停止對波蘭、保加利亞、芬蘭、丹麥、德國和荷蘭的客戶供應天然氣，原因也是這6個歐盟成員國拒絕以盧布付費。

拉脫維亞國會於7月中通過能源法修正案，從明年1月1日起禁止從俄羅斯進口燃料。拉脫維亞天然氣公司日前表示，會用歐元與俄方交易，之後稱不是從俄氣進口能源，而是向其他供應商購買，但以商業秘密為由拒透露來源。

在俄烏衝突爆發後，西方對俄能源實施制裁，其中包括煤炭和石油禁運等。俄方採取報復，4月初宣布向「不友好」國家和地區供應天然氣時，需以盧布結算，一些買家以此舉違反制裁令而拒絕。

Gazprom已於27日大幅刪減透過北溪管線輸送到歐洲的天然氣供應量，砍至只剩運量的20%左右。歐盟國家指控俄羅斯為了報復西方制裁而擠壓天然氣供應。Gazprom則解釋說，北溪管線剩餘兩具仍在運作的渦輪，其中一具因「發動機技術問題」而中止運轉。

歐盟為了展現與德國團結一致，本周同意一項計畫減少天然氣用量

天然氣 歐盟 俄羅斯

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