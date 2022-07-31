我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

伊拉克人3天2度占據國會 反對親伊朗政黨組政府

編譯中心／綜合30日電
教士薩德的伊拉克民眾30日闖進國會，反對其他什葉派政黨聯盟提名總理。這是薩德支持者近一周以來第二次闖入國會。（路透）
教士薩德的伊拉克民眾30日闖進國會，反對其他什葉派政黨聯盟提名總理。這是薩德支持者近一周以來第二次闖入國會。（路透）

伊拉克政治危機不斷惡化，勢力龐大教士薩德的支持者今天闖入首都巴格達設有堅固防禦工事的綠區，並占據國會，且尚無離去的打算。

中央社引述法新社報導，綠區即巴格達的「國際區」，政府建物和外交使館都坐落於此。30日有數千人聚集在通往綠區的橋梁末端，數十人拆除水泥護欄，闖進綠區，最終進入國會。這是薩德的支持者三天來第二次闖入國會，示威民眾揮舞著伊拉克國旗以及薩德的照片。

在前往國會期間，有示威者向警員丟石塊，安全部隊則在綠區入口處附近發射催淚瓦斯，過程中至少有125名警察和民眾受傷，部分傷勢嚴重。部分抗議民眾在通往綠區的橋上受傷，被其他人抬走。

國營伊拉克通訊社（INA）報導，薩德的支持者發表簡短聲明說：「示威民眾宣布在國會靜坐，直到進一步通知。」薩德曾領導一支民兵部隊對抗美軍和伊拉克政府軍，他的支持者反對親伊朗陣營最近宣布選中蘇達尼出馬競選總理。

伊拉克幾個月前的大選結束，但因無法跟親伊朗的政治力量達成一致，至今未能組成政府。薩德的人馬去年10月大選後成為國會最大勢力，但席數未過半。薩德主張組建不受外國勢力影響、不貪污的政府，警告國會如果不批准這樣的政府，將引發騷亂。

伊朗 警察

上一則

疫後航空缺工 全球行李塞車 希斯洛機場堆出「行李山」

下一則

徵用工議題 日韓擬八月會談

延伸閱讀

伊朗洪災肆虐 至少80人喪生30人失蹤

伊朗洪災肆虐 至少80人喪生30人失蹤
217票：213票 眾議院通過控槍案 但參院可能不處理

217票：213票 眾議院通過控槍案 但參院可能不處理
恢復伊朗核協議？ 馬克宏：仍有可能 但必須儘快

恢復伊朗核協議？ 馬克宏：仍有可能 但必須儘快
假冒微軟、亞馬遜員工詐騙160萬 維州男判關3年

假冒微軟、亞馬遜員工詐騙160萬 維州男判關3年

熱門新聞

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

2022-07-26 16:58
凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）

現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

2022-07-29 10:45
國際學術期刊「科學」26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢市的市場，並指出病毒可能來自於動物。（路透）

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

2022-07-26 23:29
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。（美聯社）

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

2022-07-25 08:37
科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（圖）與棕樹蛇要對更多損害負起責任。（資料照片。路透）

入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球163億損失

2022-07-29 07:34
伊莉莎白二世女王（右起）邀哈利、梅根帶小孩一起到蘇格蘭度假，增進彼此的了解。（路透資料照片）

英女王釋出善意願修補關係 哈利、梅根不賞臉？

2022-07-24 17:33

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害