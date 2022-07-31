伊拉克人3天2度占據國會 反對親伊朗政黨組政府

教士薩德的伊拉克民眾30日闖進國會，反對其他什葉派政黨聯盟提名總理。這是薩德支持者近一周以來第二次闖入國會。（路透）

伊拉克政治危機不斷惡化，勢力龐大教士薩德的支持者今天闖入首都巴格達設有堅固防禦工事的綠區，並占據國會，且尚無離去的打算。

中央社引述法新社報導，綠區即巴格達的「國際區」，政府建物和外交使館都坐落於此。30日有數千人聚集在通往綠區的橋梁末端，數十人拆除水泥護欄，闖進綠區，最終進入國會。這是薩德的支持者三天來第二次闖入國會，示威民眾揮舞著伊拉克國旗以及薩德的照片。

在前往國會期間，有示威者向警員丟石塊，安全部隊則在綠區入口處附近發射催淚瓦斯，過程中至少有125名警察 和民眾受傷，部分傷勢嚴重。部分抗議民眾在通往綠區的橋上受傷，被其他人抬走。

國營伊拉克通訊社（INA）報導，薩德的支持者發表簡短聲明說：「示威民眾宣布在國會靜坐，直到進一步通知。」薩德曾領導一支民兵部隊對抗美軍和伊拉克政府軍，他的支持者反對親伊朗 陣營最近宣布選中蘇達尼出馬競選總理。

伊拉克幾個月前的大選結束，但因無法跟親伊朗的政治力量達成一致，至今未能組成政府。薩德的人馬去年10月大選後成為國會最大勢力，但席數未過半。薩德主張組建不受外國勢力影響、不貪污的政府，警告國會如果不批准這樣的政府，將引發騷亂。