CNN：俄國走私黃金抵抗制裁 蘇丹去年9成產量失蹤

圖為蘇丹快速支援部隊2020年初在首都喀土穆機場查獲疑似走私金條，此為示意圖，與本新聞無關。（路透資料照片）

俄羅斯 自入侵烏克蘭 以來已達5個月，並遭到歐美國家制裁，然而效果似乎不如預期。美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯早在一年半以前，就開始透過政治、軍事支援蘇丹，換取走私當地數十億美元的黃金；據悉，蘇丹去年有多達九成煉出的黃金下落不明。

CNN報導，俄羅斯跟蘇丹軍事領袖關係緊密，催生複雜的的走私黃金網絡。俄羅斯2014年吞併克里米亞而受西方制裁，同時開始走私蘇丹黃金。一名前任美國官員對透露，美方一直知道俄羅斯開採蘇丹的天然資源，指俄方以提供訓練、情報支援等幫助，以及與之分享黃金利益，來拉攏蘇丹軍方將領。

明報報導，蘇丹文人政府反貪委員會去年9月曾指控蘇丹軍方，在俄國 的黃金交易中「串謀」，同年10月軍方就發動政變。有現任及前美國官員都表示，俄國為了繼續獲取天然資源，「積極支持」蘇丹軍事政變。CNN取得的發票顯示，俄國採礦公司有向蘇丹的軍隊、準軍人提供武器與訓練。

蘇丹民眾26日在首都示威，抗議軍方去年10月發動政變。據CNN報導，俄羅斯涉嫌勾結蘇丹軍政府，得以開採、走私黃金。（Getty Images）

據報導，蘇丹在10年間躍為非洲第三大黃金產地，2021年官方煉出的黃金達34.6噸。有蘇丹中央銀行人士提供證據說，當中有多達32.7噸下落不明，相當於市值19億美元；有消息人士估計，實際被走私的黃金多達全國產量九成。

報導指出，蘇丹外貿數據顯示，2011年以來俄國「從未」從蘇丹入口過黃金。可是俄國寡頭、普亭密友普里戈任（Yevgeny Prigozhin）旗下公司Meroe Gold，及蘇丹門面公司al-Solag，都在蘇丹開採金礦。

追查俄國相關買賣多年的蘇丹反貪調查員披露，al-Solag在別號「黃金鎮」的伊巴爾迪亞設有「手抓礦」黃金加工場。而近年負責監督蘇丹主要黃金開採、加工和運輸點運作的，是俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）高層。瓦格納集團是結合僱傭軍、礦業和推動政治影響的組織，據稱也參與入侵烏克蘭的戰事。

國國務院發言人回應CNN查詢表示，密切關注報導提到Meroe Gold、瓦格納集團和其他受制裁者在蘇丹的活動和黃金交易。