徵用工議題 日韓擬八月會談

韓聯社卅日引述日媒報導，韓日外交部正在協調兩國外長於八月東協外長會議時，進行雙邊會談的可能性，會談可能再次討論二戰時期徵用工（日本 企業強徵韓國勞工 ）等議題。

韓聯社引述日本讀賣新聞報導，將在八月三日至五日前往柬埔寨出席東協外長會議的南韓 外交部長朴振與日本外務大臣林芳正，可能藉此舉行雙邊會談。日本政府目前也正為美澳日三方會談、中日外長會談調整行程。

朴振六月十八日首次訪日，曾與林芳正會談，討論二戰時期徵用工及慰安婦等多年懸而未決的歷史問題。當時朴振就曾提到，「期待在柬埔寨的東協相關外長會議與林芳正外務大臣見面」，並表示會延續日韓間的「來回對話」。

朴振當時就造成日韓關係緊繃的徵用工索賠問題表示，雙方都認為有必要儘早解決此事，韓國政府也會盡力對於相關日本企業在韓國資產被變現前，尋求有效解法。若八月日韓外長舉行會談，有望就此進一步討論。

南韓最高法院二○一八年十月及十一月分別判決日本新日鐵住金鋼鐵公司（現為日本製鐵公司）與三菱重工公司應賠償韓籍徵用工，但兩家企業拒絕賠償至今。大田地方法院去年九月對三菱重工在南韓註冊登記的商標權及專利權下達出售命令，要求用以賠償兩名被害人。