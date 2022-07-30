私人飛機多次飛行不到20分鐘 饒舌歌手德瑞克辯駁挨轟

加拿大饒舌歌手德瑞克的波音767私人飛機「Air Drake」在過去6周內進行數次持續不到20分鐘的飛行。儘管他親上火線辯護，但提出的解釋挨轟讓整件事更像是一場氣候災難。（Twitter / AeronewsGlobal）

衛報29日報導，超級網紅凱莉珍娜在內的多位知名人士最近在網上遭到攻擊，因為他們乘私人飛機進行搭車或大眾運輸工具就可以輕易完成的短途旅行。加拿大 饒舌歌手德瑞克（Drake）親上火線辯護，但批評人士指他提出的解釋讓整件事更像是一場氣候災難。

報導指出，德瑞克的波音767私人飛機「Air Drake」在過去6周內進行數次持續不到20分鐘的飛行，分別為7分鐘、12分鐘與14分鐘，起降地點都是多倫多與附近的漢彌爾頓（Hamilton）。

因為波音767飛機尺寸巨大，德瑞克對氣候的影響比起眾多擁有私人飛機的名流要更大。追蹤富豪與名流私人航班的自動推特帳號《Celebrity Jets》據報發布資訊指出，這架飛機飛行14分鐘就燒掉了426加侖燃料，造成4噸碳排放，相當於一個普通人的總年度碳足跡。

此事經披露與引來撻伐後，德瑞克親上IG做出回應。他在《RealTorontoNewz》留言寫道，「對於任何熱衷於後勤的人，這只是他們把飛機移動到存放的任何機場 …沒有人乘坐這航班」。

雖然德瑞克一些粉絲回文表示支持，主張名人經常為了方便而移動他們的飛機，但其他網友指出，考慮到沒載任何人，這些超短程航班製造的汙染更加毫無意義，有位網友回覆時表示，「好，但這就更糟了，你看不出這怎麼會更糟的嗎？」