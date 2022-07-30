英相之爭 國防大臣力挺 外交大臣特拉斯獲強心針

英國保守黨魁之爭進入最後階段，外交大臣特拉斯獲得國防大臣華勒斯公開支持。（美聯社）

英國 保守黨魁之爭進入最後階段，外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天獲得一劑強心針，得到英國政府人氣最高的官員之一、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）公開支持。

路透社報導，華勒斯在「泰晤士報」（The Times）用「真誠」（authentic）和「直率」（straight）形容特拉斯。

英國保守黨魁之爭。據保守黨員意見調查，外交大臣特拉斯有望擊敗前財政大臣蘇納克（見圖）。（Getty Images）

根據針對保守黨員所作意見調查，特拉斯有望擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），華勒斯表態力挺，令特拉斯又增加勝算。

華勒斯說：「我曾在內閣、雙邊會議和國際峰會上與她同席。她堅持立場。最重要的是她很直率，且言行一致。」

保守黨員票選新黨魁的結果將於9月5日公布。華勒斯在決定不參選之前，一直被視為取代強生出任首相的熱門人選。

此外，英國保守黨成員蘇納克（Rishi Sunak）和特拉斯（Liz Truss）為了接替首相強生（Boris Johnson）而進行激烈決鬥，28日首度在同黨黨員面前互相質問對方。

中央社轉述法新社報導，內閣反彈、閣員相繼辭職迫使醜聞纏身的強生下台後，保守黨基層黨員將選出新黨魁。這場在英格蘭北部里茲（Leeds）進行的競選造勢是全國12場向黨員拉票活動的第一場。

到目前為止，蘇納克和特拉斯進行兩場面對面電視辯論都相當激烈，不過26日進行的第2場辯論因TalkTV主持人在直播中昏倒而立即喊卡。

富有的前金融家蘇納克也反擊了來自特拉斯陣營對他在時尚 方面昂貴品味的刻薄攻擊，特拉斯陣營的攻擊旨在顯示蘇納克在艱難時期與老百姓脫節。

蘇納克說：「這與我穿什麼鞋子、穿什麼西裝無關，而是攸關我要為這個國家做什麼事。」這番話雖博得掌聲，不過蘇納克也遭一名提問者指責他在強生背後捅刀。