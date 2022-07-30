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英相之爭 國防大臣力挺 外交大臣特拉斯獲強心針

編譯中心／綜合29日電
英國保守黨魁之爭進入最後階段，外交大臣特拉斯獲得國防大臣華勒斯公開支持。（美聯社）
英國保守黨魁之爭進入最後階段，外交大臣特拉斯獲得國防大臣華勒斯公開支持。（美聯社）

英國保守黨魁之爭進入最後階段，外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天獲得一劑強心針，得到英國政府人氣最高的官員之一、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）公開支持。

路透社報導，華勒斯在「泰晤士報」（The Times）用「真誠」（authentic）和「直率」（straight）形容特拉斯。

英國保守黨魁之爭。據保守黨員意見調查，外交大臣特拉斯有望擊敗前財政大臣蘇納克（見...
英國保守黨魁之爭。據保守黨員意見調查，外交大臣特拉斯有望擊敗前財政大臣蘇納克（見圖）。（Getty Images）

根據針對保守黨員所作意見調查，特拉斯有望擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），華勒斯表態力挺，令特拉斯又增加勝算。

華勒斯說：「我曾在內閣、雙邊會議和國際峰會上與她同席。她堅持立場。最重要的是她很直率，且言行一致。」

保守黨員票選新黨魁的結果將於9月5日公布。華勒斯在決定不參選之前，一直被視為取代強生出任首相的熱門人選。

此外，英國保守黨成員蘇納克（Rishi Sunak）和特拉斯（Liz Truss）為了接替首相強生（Boris Johnson）而進行激烈決鬥，28日首度在同黨黨員面前互相質問對方。

中央社轉述法新社報導，內閣反彈、閣員相繼辭職迫使醜聞纏身的強生下台後，保守黨基層黨員將選出新黨魁。這場在英格蘭北部里茲（Leeds）進行的競選造勢是全國12場向黨員拉票活動的第一場。

到目前為止，蘇納克和特拉斯進行兩場面對面電視辯論都相當激烈，不過26日進行的第2場辯論因TalkTV主持人在直播中昏倒而立即喊卡。

富有的前金融家蘇納克也反擊了來自特拉斯陣營對他在時尚方面昂貴品味的刻薄攻擊，特拉斯陣營的攻擊旨在顯示蘇納克在艱難時期與老百姓脫節。

蘇納克說：「這與我穿什麼鞋子、穿什麼西裝無關，而是攸關我要為這個國家做什麼事。」這番話雖博得掌聲，不過蘇納克也遭一名提問者指責他在強生背後捅刀。

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