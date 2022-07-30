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西歐高溫快於預期 英國34地熱爆 熱浪恐更頻繁

編譯中心／綜合29日電
研究人員發現，熱浪期間英國高溫達到攝氏40.3度，高於氣候模型的溫度。（歐新社）
研究人員發現，熱浪期間英國高溫達到攝氏40.3度，高於氣候模型的溫度。（歐新社）

近期的極端氣候，研究人員發現，人類活動引起的氣候變遷，使英國本月發生破紀錄熱浪的可能性增加至少10倍；，世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的分析顯示「熱浪期間英國高溫達到攝氏40.3度、高於氣候模型的溫度」。

衛報報導，該研究由世界天氣歸因組織的21名研究人員進行，其中包括來自丹麥、法國、德國、荷蘭、南非、瑞士、英國、美國和紐西蘭等國大學和氣象機構的科學家，他們得出結論：西歐的極端氣溫上升速度「快於預期」。

為了確定熱浪是否更有可能是由氣候變遷所引起，科學家們分析天氣數據並將近期氣候與過去進行比較，最終西歐極端高溫的增加超過氣候模型的預測，雖然模型估計溫室氣體排放使熱浪中的溫度升高攝氏2度，但歷史新高溫的記錄表明「在一個沒有人類活動的世界中，全球溫度會降低攝氏4度」，氣候專家擔心這意味著全球暖化的影響將比以前想像的更加嚴重。

儘管氣候變遷使這一事件更有可能發生，但像這樣的熱浪仍然相對罕見。模型結果表明「2023年發生這類熱浪的可能性為1%，然而天氣記錄表明這可能仍受到低估，因為歐洲類似的熱浪比氣候模型所顯示的更頻繁和更熱」。

氣象學家表示，這項研究的結果「發人深省」，因為他們證實之前的擔憂，也就是氣候變遷對氣溫產生巨大影響、並使極端高溫更有可能發生。

中央社綜合法新社和路透社報導，英格蘭東部測到攝氏40.3度的歷史高溫，炙熱的天候引發大火，摧毀倫敦數十棟房舍。在達到高峰的熱浪席捲西歐之際，全英國至少有34個地點的氣溫在7月20日創下新高紀錄。

英國氣象局（Met Office）2020年計算出，在沒有人為因素致使氣候暖化的自然情況下，出現40度以上氣溫的可能性，大約是每1000年才會出現1次。

但如今這項估計值變成100年會出現1次，且參與研究的科學家表示，觀測到極端氣候出現的頻率甚至比模型預測的還要快。

熱浪 高溫 英國

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