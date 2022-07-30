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俄減供天然氣 德國古蹟不打燈、泳池沖冷水

編譯中心／綜合29日電
俄羅斯天然氣減供，德國首都柏林開始關閉市內古蹟的聚光燈。（美聯社）
俄羅斯天然氣減供，德國首都柏林開始關閉市內古蹟的聚光燈。（美聯社）

俄羅斯減供天然氣的威脅下，德國首都柏林開始關閉打亮市內古蹟的聚光燈，北部城市漢諾威也宣布公共泳池和運動中心僅提供冷水淋浴，作為全國努力節省能源行動的一環。

中央社轉述法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，柏林官員本周表示，包括紅磚砌成的柏林市政廳、國家歌劇院（State Opera House）和沙洛屯堡宮（Charlottenburg Palace）等約200座建築物和地標，晚上將會陷入黑暗。

主責環境事務的柏林市官員賈拉施（Bettina Jarasch）昨天表示：「鑑於俄羅斯對烏克蘭的戰爭及能源政策的威脅，我們對於能源要盡可能小心謹慎，這點相當重要。」

隸屬綠黨的賈拉施說，因應措施包括消費者及各行各業，還有公共機構，他認為這是「做出可見貢獻的正確做法」。

賈拉施的辦公室表示，這項政策從昨晚開始適用於6座古蹟，最終將在未來4周內涵蓋200棟建築物和地標及其1400盞聚光燈。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）本周說，他將讓自己位於蒂爾加滕公園（Tiergarten）的貝爾維尤宮（Bellevue Palace）官邸外牆晚間熄燈，希望藉此樹立榜樣。

德國數座城市也跟進節能行動，漢諾威（Hanover）本周宣布公共泳池和運動中心僅提供冷水淋浴的計畫。德國做出的努力還包括少開空調、鼓勵搭乘公共運輸工具及推廣效能更高的蓮蓬頭。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的中間偏左政府在能源價格因俄烏戰爭飆升之際，展開全國節能行動；歐洲聯盟（EU）本周也同意境內全區減少使用俄羅斯天然氣。

官員一再警告，俄國今年冬季可能會減供天然氣，以報復西方國家就俄烏戰爭對俄國祭出的制裁措施。

德國 俄羅斯 天然氣

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