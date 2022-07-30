非洲3能源大國擬供氣助歐 外界憂「遠水難救近火」

非洲能源大國阿爾及利亞、奈及利亞和尼日商討天然氣管線輸歐，幫助歐洲擺脫對俄國天然氣的依賴。圖為示意圖。（Getty Images）

俄羅斯 減供天然氣 ，造成歐洲天然氣價格上漲，創歷史新高；官方媒體報導，非洲能源大國阿爾及利亞、奈及利亞和尼日28日簽署一項有關大型天然氣管線計畫的合作備忘錄，這項計畫將提供歐洲取代俄羅斯天然氣的未來潛在能源供應。

中央社轉述法新社報導，天然氣管道建造需要時間，而且存在恐襲風險等安全隱患，短期內不會投入服務，故對歐洲來說恐怕遠水難救近火。

報導指出，跨撒哈拉天然氣管線（Trans-Saharan Gas Pipeline）計畫將輸送數十億立方公尺的天然氣，先從西非的奈及利亞運出，向北行經尼日，再到阿爾及利亞，管線全長約4128公里。然後，可以透過跨地中海管道（Transmed）運送至義大利，或是透過油輪出口。

阿爾及利亞通訊社（APS）報導，阿爾及利亞能源部長阿卡布（Mohamed Arkab）28日跟奈及利亞石油 資源部長席爾瓦（Timipre Sylva）和尼日石油、能源暨再生能源部長桑尼（Mahamane Sani）就這項計畫進行會談。

合作備忘錄的內容雖然沒有公開，不過隨著俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭開打後，天然氣價格飆升，這項沉寂許久的計畫在近幾個月引起人們興趣。

明報轉述路透社報導，管道估計造價130億美元，每年可為歐洲帶來額外最高300億立方米的天然氣供應量。俄兩條北溪輸氣管每年可向歐提供1100億立方米天然氣。

報導指出，TSGP管道全長4128公里，將從尼日利亞的瓦里（Warri）地區出發，北上經過尼日爾，最終去到阿爾及利亞最大天然氣田所在的哈西魯邁勒（Hassi R'Mel），在當地再連接其他通往歐洲的現有或興建中管道，包括「跨地中海管道」（TransMed）、「馬格里布-歐洲管道」（MEG）、「Medgaz管道」和「阿爾及利亞-撒丁島-意大利管道」（Galsi）。

據報導，阿爾及利亞和尼日利亞原本已是歐洲天然氣供應的重要來源，特別是在南歐，但專家指前者氣田尚未徹底開發，加上取道摩洛哥往西班牙的MEG管道受累於摩、西兩國的外交齟齬而暫停運作，進一步打擊供應量，後者則受困於基建不足在去年未能達到承諾的輸氣量。