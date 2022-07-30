我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

尹錫悅上任快3個月 施政支持率跌破3成

編譯中心╱綜合29日電
民調顯示，上任至今僅約2個半月的韓國總統尹錫悅施政支持率首次跌破3成，來到28%。。（路透）
民調顯示，上任至今僅約2個半月的韓國總統尹錫悅施政支持率首次跌破3成，來到28%。。（路透）

一項民調顯示，上任至今僅約2個半月的韓國總統尹錫悅施政支持率首次跌破3成，來到28%。造成尹錫悅民調持續下跌的因素包括持續以來的人事任命爭議及近期新設警察主管機關等。

韓國蓋洛普公布7月26至28日針對1000名18歲以上國民進行的民調結果，認為尹錫悅至今施政「做得好」的受訪者從一週前的32%再次下跌至28%，相較6月第一週的53%更是大幅滑落。

這是尹錫悅5月10日就任以來施政支持率首次跌破3成；負面評價占比則達62%，較前一週上升2%。

中央社引述韓聯社報導指出，屬進步派的前任總統文在寅施政支持率在卸任前一年的2021年4月才首次跌破3成；與尹錫悅同屬保守派的前總統朴槿惠施政支持率則是在上任2年多後的2015年1月首次跌破3成。

根據受訪者自行填答的原因，認為尹錫悅「做得不好」的受訪者中，21%是考慮「人事任命」，認為尹錫悅「經驗、能力不足」、「未能體察經濟民生問題」、「獨斷獨行」者各占8%，其他原因還包括「溝通不良」、「全部都沒做好」、「新設警察局」、「執政態度」、「執政黨內部糾紛」等。

尹錫悅政府人事任命案爭議不斷，除內定人選本身涉及爭議外，各部會長官及次長級官員缺少女性、不見當初承諾的30歲以下年輕族群等，任用多名側近人士、偏重檢察人脈、內定人選專業性不足，爭議也屢見不鮮。

韓國蓋洛普分析，導致一度在32%止損的尹錫悅施政支持率再次下跌的近期原因，包括在行政安全部新設警察局、執政黨內紛爭等。尹錫悅政府日前通過修正案，將新設警察局以主管警察廳相關事務，取代在新政府任內被廢除的青瓦台民政首席室，但遭到警方反彈，認為削弱警察獨立性。

觀察各地區受調結果，一般被視為保守派票倉的大邱、慶尚北道地區對尹錫悅施政支持率也出現下跌趨勢，滑落5個百分點至40%；支持進步派的光州、全羅北道地區支持率則大跌10個百分點至9%；首都圈中以首爾市支持率則下降5個百分點至28%最低，仁川市、京畿道分別下降3個百分點至30%。

執政黨國民力量的政黨支持度則較前一週下跌3個百分點，與增加3個百分點的最大在野黨共同民主黨分占36%，正義黨4%，無支持政黨的受訪者則占23%。

警察 民調 民主黨

上一則

孟加拉諾貝爾和平獎得主尤努斯 遭控挪用公款

下一則

匈牙利總理稱要避免製造「混種民族」 美國痛批不可饒恕

延伸閱讀

葉倫19日訪南韓拜會尹錫悅 將討論俄油和供應鏈瓶頸

葉倫19日訪南韓拜會尹錫悅 將討論俄油和供應鏈瓶頸
妻醫院頻呼「小晉」 喚不醒安倍 尹錫悅將赴日使館弔唁

妻醫院頻呼「小晉」 喚不醒安倍 尹錫悅將赴日使館弔唁
尹錫悅將前往日駐韓大使館弔唁安倍晉三 並派總理赴日

尹錫悅將前往日駐韓大使館弔唁安倍晉三 並派總理赴日
南韓總統尹錫悅在北約舞台上 正式開啟「反中路線」？

南韓總統尹錫悅在北約舞台上 正式開啟「反中路線」？

熱門新聞

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

2022-07-26 16:58
國際學術期刊「科學」26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢市的市場，並指出病毒可能來自於動物。（路透）

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

2022-07-26 23:29
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。（美聯社）

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

2022-07-25 08:37
俄烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口並出口穀物，外界認為，這項協議對抑制糧價飆漲和減緩供應鏈吃緊至關重要。 美聯社

協議簽完隔天變廢紙？俄國又發射飛彈轟炸烏克蘭港口

2022-07-23 10:18
凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）

現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

2022-07-29 10:45
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回