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匈牙利總理稱要避免製造「混種民族」 美國痛批不可饒恕

編譯中心╱綜合29日電
匈牙利極右派總理奧班說要避免製造「混種民族」，引發華府痛斥。（歐新社）
匈牙利極右派總理奧班說要避免製造「混種民族」，引發華府痛斥。（歐新社）

匈牙利極右派總理奧班（Viktor Orban）說要避免製造「混種民族」（peoples of mixed-race），引發華府痛斥。他替自己辯護，稱他是基於「文化」角度發言。

奧班在訪問鄰國奧地利時告訴記者，「有時候我說話的方式會令人誤解…我的發言是基於文化方面的…角度」。

奧班23日在位於羅馬尼亞川索維尼亞（Transylvania）的匈牙利裔社區發表談話時，要民眾避免和「非歐洲人」生下混種嬰兒，引發批評聲浪。

他當時說，歐洲人彼此可以自由混種，但不應該和非歐洲人製造出「混種世界」。

極度保守派、以反移民政策和極端發言著名的奧班說出「我們不想變成混種民族」這番話，引發猶太社群代表關切。

奧班的長期顧問埃熱迪（Zsuzsa Hegedus）26日宣布請辭，譴責奧班發表「純納粹言論」。

美國斥責他的發言「不可饒恕」。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）向媒體宣讀美國打擊反猶太主義特使利普斯塔特（Deborah Lipstadt）的聲明。

利普斯塔特在聲明指出，「在納粹大屠殺（Holocaust）過去75年後」，奧班「發言的本質，令人無法饒恕」。

普萊斯也說，美國及其全球盟友團結一致，享有相同價值觀。「我們聽到奧班總理的發言，並沒有反映出把美國和匈牙利連繫在一起的共同價值。」

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）稍早在與奧班的聯合記者會中說，這項議題已經「以平和且清楚的方式…獲得解決」。他並稱，他的國家「強烈譴責…任何形式的種族主義或反猶太主義」。

國際奧斯威辛委員會（The International Auschwitz Committee）呼籲歐盟，特別是內哈默，必須和「奧班的種族主義論調」保持距離。

奧班4月在國會選舉贏得壓倒性勝利後，奧地利是第一個邀請他到訪的歐盟國家。

除了種族爭議外，兩人還商討俄羅斯入侵烏克蘭造成的能源安全問題。

歐盟這週同意天然氣使用量減縮計畫，同意在今年冬天自願減少15%的天然氣用量，但匈牙利是唯一反對成員。奧班在批評這項計畫時，似乎也拿出納粹德國的毒氣室來做比喻。

他毫不在意地拿兩者相比，「我不知道這個計畫要怎麼執行─但據我所知，過去經驗告訴我們，德國人知道怎麼做（控制天然氣）」。

匈牙利和奧地利均極度仰賴俄國天然氣。奧班和內哈默都表示，不會支持禁運俄國天然氣，奧班形容這種禁運是「一道牆」。「我對歐盟的建議是，不要去敲這道牆。」

奧班先前還表示，歐盟因為俄羅斯侵略烏克蘭一事而對俄國實施制裁，有如「對自己的肺開槍」。

歐盟 天然氣 納粹

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