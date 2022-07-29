我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約發布中文版房主手冊 保護業主權益

購屋遇騙 20華人家庭暫免法拍

入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球163億損失

編譯周辰陽／即時報導
棕樹蛇（圖）20世紀經美國海軍陸戰隊偶然引進關島後，如今繁衍出超過2百萬條的龐大群體。也因為牠們在電線上滑動與引發昂貴的破壞，導致了島上的大規模的停電。（資料照片。路透 / Sipa USA）
棕樹蛇（圖）20世紀經美國海軍陸戰隊偶然引進關島後，如今繁衍出超過2百萬條的龐大群體。也因為牠們在電線上滑動與引發昂貴的破壞，導致了島上的大規模的停電。（資料照片。路透 / Sipa USA）

BBC報導，科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（American bullfrog）與棕樹蛇（Brown tree snake）要對更多損害負起責任。

根據報導，這2個物種自1986年以來，共同造成了163億美元的全球損失。除了生態危害之外，美國牛蛙與棕樹蛇毀了農作物，並引發代價高昂的電力短缺。

科學家在刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的研究寫道，他們認為棕樹蛇單獨造成總計價值103億美元的損失，部分原因是牠們在橫跨幾個太平洋島嶼上不受控制地蔓延開來。

例如，棕樹蛇上世紀經由美國海軍陸戰隊偶然引進關島後，如今在島上繁衍出超過2百萬的龐大群體，一分估算更算出關島叢林每英畝有著多達20條的棕樹蛇棲息。也因為牠們在電線上滑動與引發昂貴的破壞，導致了島上的大規模停電。

報導同時指出，美國牛蛙可以長到30公分長及半公斤重，據說能吃下其他牛蛙在內的幾乎任何東西，在歐洲數量暴增到已經需要龐大且成本高昂的管理計畫。

舉例來說，為了防止牠們的傳播，官員們不得不在已知的繁衍地點周圍安裝昂貴的防蛙圍籬。研究作者引述的一分較早歐盟研究就發現，僅僅圍起5個池塘以阻擋美國牛蛙逃脫，就花了德國官方27萬歐元。

研究人員希望，這項發現將鼓勵官員未來在有害動物防治與其他生物安全措施投資更多，以協助阻擋往後的入侵物種。

科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙...
科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（圖）與棕樹蛇要對更多損害負起責任。（資料照片。路透）

投資 歐盟 德國

上一則

安倍遇刺滿3周 日安保業者轟維安：本可百分百制止

延伸閱讀

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
拜習通話 觸及台海、關稅 可能11月會面

拜習通話 觸及台海、關稅 可能11月會面
台積亞利桑那5奈米廠上梁 打破推遲傳言 朝2024年量產邁步

台積亞利桑那5奈米廠上梁 打破推遲傳言 朝2024年量產邁步
拜登、習近平通電話 台：美事前已說明

拜登、習近平通電話 台：美事前已說明

熱門新聞

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

2022-07-26 16:58
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
國際學術期刊「科學」26日公布兩項研究得出結論指，新冠病毒起源於中國武漢市的市場，並指出病毒可能來自於動物。（路透）

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

2022-07-26 23:29
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。（美聯社）

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

2022-07-25 08:37
俄烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口並出口穀物，外界認為，這項協議對抑制糧價飆漲和減緩供應鏈吃緊至關重要。 美聯社

協議簽完隔天變廢紙？俄國又發射飛彈轟炸烏克蘭港口

2022-07-23 10:18

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」