入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球163億損失
BBC報導，科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（American bullfrog）與棕樹蛇（Brown tree snake）要對更多損害負起責任。
根據報導，這2個物種自1986年以來，共同造成了163億美元的全球損失。除了生態危害之外，美國牛蛙與棕樹蛇毀了農作物，並引發代價高昂的電力短缺。
科學家在刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的研究寫道，他們認為棕樹蛇單獨造成總計價值103億美元的損失，部分原因是牠們在橫跨幾個太平洋島嶼上不受控制地蔓延開來。
例如，棕樹蛇上世紀經由美國海軍陸戰隊偶然引進關島後，如今在島上繁衍出超過2百萬的龐大群體，一分估算更算出關島叢林每英畝有著多達20條的棕樹蛇棲息。也因為牠們在電線上滑動與引發昂貴的破壞，導致了島上的大規模停電。
報導同時指出，美國牛蛙可以長到30公分長及半公斤重，據說能吃下其他牛蛙在內的幾乎任何東西，在歐洲數量暴增到已經需要龐大且成本高昂的管理計畫。
舉例來說，為了防止牠們的傳播，官員們不得不在已知的繁衍地點周圍安裝昂貴的防蛙圍籬。研究作者引述的一分較早歐盟研究就發現，僅僅圍起5個池塘以阻擋美國牛蛙逃脫，就花了德國官方27萬歐元。
研究人員希望，這項發現將鼓勵官員未來在有害動物防治與其他生物安全措施投資更多，以協助阻擋往後的入侵物種。
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