入侵物種危害多嚴重？這兩種動物造成全球163億損失

棕樹蛇（圖）20世紀經美國海軍陸戰隊偶然引進關島後，如今繁衍出超過2百萬條的龐大群體。也因為牠們在電線上滑動與引發昂貴的破壞，導致了島上的大規模的停電。（資料照片。路透 / Sipa USA）

BBC報導，科學家計算了世界各地入侵有害動物所造成的經濟損失，發現比起任何其他物種，美國牛蛙（American bullfrog）與棕樹蛇（Brown tree snake）要對更多損害負起責任。

根據報導，這2個物種自1986年以來，共同造成了163億美元的全球損失。除了生態危害之外，美國牛蛙與棕樹蛇毀了農作物，並引發代價高昂的電力短缺。

科學家在刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的研究寫道，他們認為棕樹蛇單獨造成總計價值103億美元的損失，部分原因是牠們在橫跨幾個太平洋島嶼上不受控制地蔓延開來。

例如，棕樹蛇上世紀經由美國海軍陸戰隊偶然引進關島後，如今在島上繁衍出超過2百萬的龐大群體，一分估算更算出關島叢林每英畝有著多達20條的棕樹蛇棲息。也因為牠們在電線上滑動與引發昂貴的破壞，導致了島上的大規模停電。

報導同時指出，美國牛蛙可以長到30公分長及半公斤重，據說能吃下其他牛蛙在內的幾乎任何東西，在歐洲數量暴增到已經需要龐大且成本高昂的管理計畫。

舉例來說，為了防止牠們的傳播，官員們不得不在已知的繁衍地點周圍安裝昂貴的防蛙圍籬。研究作者引述的一分較早歐盟 研究就發現，僅僅圍起5個池塘以阻擋美國牛蛙逃脫，就花了德國 官方27萬歐元。

研究人員希望，這項發現將鼓勵官員未來在有害動物防治與其他生物安全措施投資 更多，以協助阻擋往後的入侵物種。