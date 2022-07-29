南韓先發制人強化「殺傷鏈」 阻止朝鮮核威脅

南韓總統尹錫悅揚言在必要時將採取先發制人攻擊，藉此因應北韓的核威懾。（美聯社）

北韓 今年來蠢蠢欲動，不但多次試射彈道飛彈，領導人金正恩 更宣示將盡可能以最快速度增強核子力量。面對北韓強化軍事威懾，南韓 總統尹錫悅已揚言在必要時將採取先發制人攻擊，並公開強調所謂的「殺傷鏈」（Kill Chain）系統，藉此因應北韓的核威懾。

據央廣報導，面對日益升溫的北韓核武與飛彈威脅，南韓總統尹錫悅政府自5月上任以來，已誓言將在必要時採取先發制人的攻擊，並對遏制北韓核威脅戰略投入更多資源，包括增強所謂的「殺傷鏈」系統戰力，強化全方位的威懾力，以便一旦軍情告急，能迅速反制北韓軍方的核彈攻擊。

隨著北韓加強核子發展，10年前首次開發的「殺傷鏈」系統，要求在一旦發現有迫在眉睫的危機時，對北韓的飛彈、甚至可能包括領導高層在內，採取先發制人的戰術。在這種「敵不動我不動，敵欲動我先動」的情況下，南韓的飛彈與戰機將鎖定北韓目標，摧毀北韓的彈道飛彈與核子設施，甚至對金正恩發起斬首行動。

不過，對於南韓這種積極進攻的威懾戰略，部分專家和前官員認為，「殺傷鏈」系統是試圖因應北韓核子威脅的一種合乎邏輯、但具有高風險，而且不一定靠得住的方式。美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）專家潘達（Ankit Panda）表示，「殺傷鏈」對金正恩隱含的威脅格外令人不安，他能理解為何對領導階層的斬首行動對南韓具有吸引力，但威脅要除去一個擁核國家的領袖將是格外危險。

一名知情的美國前官員則表示，南韓任何先發制人的攻擊都必須與美國協商，這屬於聯盟決定的範疇。至於五角大廈發言人梅納斯（Martin Meiners）則拒絕就未來的軍事資產部署或與南韓的軍事規畫置評，但表示對於盟軍態勢（posture）的決定將由雙方來定奪。他強調，雖然美國仍將致力於外交途徑，但華府將持續採取一切必要措施，來確保美國和盟國的安全。