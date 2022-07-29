金正恩擬用核抗美 嗆滅南韓 點名尹錫悅別妄動

北韓領袖金正恩27日出席紀念韓戰停戰69周年的「戰勝節」活動，強烈譴責韓國政府「先發制人」的軍事政策。（美聯社）

北韓 適逢戰勝節69周年，神隱19天的北韓領導人金正恩 27日出席活動，強烈譴責韓國政府「先發制人」的軍事政策，批評韓方很危險的企圖將立即遭到強力懲罰，尹錫悅政權及其軍隊將被全部消滅。金正恩說，朝鮮已做好與美國發生任何軍事衝突的準備，若美國嚴重威脅朝鮮安全和根本利益，將面臨更大的不安和危機。

北韓國營朝中社28日報導，金正恩強調，若與美國發生任何軍事衝突，北韓準備動用核戰嚇阻力量。北韓國營朝中社28日報導，跡象顯示，北韓可能進行2017年來的首次核試。停戰協定簽署後，南北韓法理上仍處於戰爭狀態。

北韓領導人金正恩（中）曾於3月25日，在該國發射新型洲際彈道飛彈前視察。（Getty Images）

金正恩出席戰勝節活動，用極度強烈的措辭，首次指名道姓提及尹錫悅及南韓 政府，不要輕舉妄動，否則有可能會被北韓殲滅。北韓稱「戰勝節」，金正恩穿著一襲白西裝，金正恩的臉看起來相當紅潤，帶著妻子李雪主，先是與參與韓戰的老兵致敬，也成為北韓5月進入新冠肺炎緊急狀態以來，首次不用戴口罩的大型活動。

北韓軍人：「應該把所有精力，都用在為我們尊敬的領袖忠誠地服務。」

路透報導，金正恩說，與美國的對抗構成核子威脅，因為北韓必須達成「緊急的歷史任務」，強化自我防禦以因應衝突。他說：「我們的武裝部隊已對任何危機做好萬全準備，我國的核戰嚇阻力量也完全準備好，為達成任務，將如實、精準且迅速動員絕對力量」。

南韓與美國官員先前表示，北韓已完成準備，將展開2017年來首場核試。

金正恩說，美國持續有「危險且不正當的敵意行為」，將北韓「妖魔化」，以合理化其行為。

北韓長期以來都指控美國對軍事行動具有雙重標準，並對北韓採取敵對政策，還說以廢除北韓核子與飛彈計畫換取解除制裁為目標的會談，遭美國阻撓。

金正恩說：「美國說一套做一套，將我國武裝部隊所有例行行動誤導為具『挑釁』意味且構成『威脅』，另一方面又舉行大規模聯合軍事演習，嚴重威脅我們的安全，根本就是搶劫。這導致雙邊關係陷入難以挽回的地步，進入衝突狀態」。

金正恩也譴責南韓總統尹錫悅政府，稱任何先發制人、想讓北韓喪失能力的企圖，都將招致嚴厲的回應與「徹底殲滅」。

金正恩說：「我再度清楚表明，北韓完全準備好面對與美國的任何軍事對抗」。

北韓最近幾個月試射數枚極音速飛彈與據稱能攜帶戰略核武的飛彈，讓南韓因應攻擊的時間變得更短。