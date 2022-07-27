「私釀假酒」釀大禍 印度村莊36人中毒身亡、50人送醫

根據印度警方的說法，印度西部古吉拉特邦至少有36人在飲用受污染的「私釀假酒」後死亡、另外還有約50人因此住院。（歐新社）

根據印度 警方的說法，印度西部古吉拉特邦（Gujarat）至少有36人在飲用受污染的「私釀假酒」後死亡、另外還有約50人因此住院。

CNN報導，此次事件的受害者皆在古吉拉特邦美達巴德（Ahmedabad）及博塔德（Botad）地區購買私釀蒸餾假酒。據悉，在該地區生產、銷售和購買酒精都是非法的。

古吉拉特邦警察 局局長巴蒂亞（Ashish Bhatia）表示，其中一名被捕男子從古吉拉特邦的一家工廠偷走甲醇並將其賣給他一位堂兄，後者隨後轉賣給其他人，最後獲得該批甲醇的人用水稀釋後將其作為飲用酒出售，這才導致上述悲劇，巴蒂亞透露「大約有10人被捕，另外有約475公升的假酒被回收」。

根據世界銀行（World Bank）的數據，雖然古吉拉特邦和其他幾個印度州將銷售和購買酒類定為犯罪，但其他大部分地區都是合法的，不過假酒仍然很受歡迎、尤其是在較貧窮的農村地區，他們通常在村莊內釀造然後走私到城市，且每杯售價僅10美分、約為合法釀造酒價格的三分之一。

據美國疾病控制和預防中心（CDC）稱，甲醇中毒會導致噁心、嘔吐和心臟或呼吸衰竭，另外還有混亂、頭暈、嗜睡、頭痛和肌肉 不協調等症狀，而且即使是極少量的甲醇也可能具有毒性。

這類事件在印度極為常見，2019年2月東北部阿薩姆邦（Assam）至少有154人因引用類似酒精而死亡、超過200人住院。同一個月在北方邦（Uttar Pradesh）和北阿坎德邦（Uttarakhand）也有80人在飲用假酒後死亡，種種事件都促使地方警察致力於打擊假酒販子。