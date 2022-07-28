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準備核試？確診新冠？金正恩神隱20天 今年最久沒亮相

編譯中心／綜合27日電
北韓領導人金正恩去年7月30日參加大會時，受老兵們熱烈歡迎。（美聯社）
北韓領導人金正恩去年7月30日參加大會時，受老兵們熱烈歡迎。（美聯社）

北韓領導人金正恩自從8日出席活動後，已近20天未公開亮相，並缺席紀念韓戰「停戰協定」簽署69周年相關活動，引起猜測。有觀察認為，他可能正為北韓第七次核試爆進行準備。

韓聯社綜合北韓媒體報導，金正恩8日出席北韓勞動黨幹部講習活動後，至今未公開進行活動，甚至缺席為「停戰協定」簽署69周年而舉辦的第八次全國老兵大會，引發揣測。

今年以來金正恩每月公開亮相至少四次，報導指出，他將近20天未露面「實屬罕見」，也是他今年離開公眾視野最久的一次。

首爾及華府的官員表示，北韓準備進行2017年來首次核子試爆；負責北韓事務的南韓統一部部長表示，北韓「有可能」會選在韓戰停戰周年紀念日進行。也有觀察推測，金正恩可能確診新冠病毒，或正休假避暑。

北韓26日舉辦活動向1950到1953年間參與韓戰的老兵致敬，這是北韓5月宣布進入新冠疫情緊急狀態以來首次無需配戴口罩的大型活動。北韓幾天前表示境內疫情已經步入尾聲。

路透社報導，北韓官方媒體27日發布的照片顯示，有數千人參加這項韓戰停戰協定簽署69周年紀念活動，包含執政黨北韓勞動黨（WPK）的高層人員和穿著軍裝的退伍軍人，他們全都沒有配戴口罩。

為了紀念韓戰停戰協定簽署69周年，北韓昨天在平壤為退伍軍人舉行典禮；不過嚴格來講，南北韓依然處於戰爭敵對狀態。

北韓 金正恩 疫情

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