安倍胞弟、日防衛大臣岸信夫 坦承曾獲統一教「助選」
日本防衛大臣岸信夫是已故首相安倍晉三的胞弟，他在26日舉行記者會坦承，知道「統一教」的部分人士，曾跟他們有所來往，以往選舉也曾接受過「統一教」的協助，細節他不清楚，但主要跟電話催票和志工拉票有關。
被問到日後選舉是否還會接受「統一教」的協助，岸信夫回答，因為頂多就是志工身分，下次選舉時會如何，現在無法草率回答，並說選舉總是愈多人幫忙愈好，尤其是志工。
安倍晉三7月8日在街頭助選時遭到槍殺，犯嫌山上徹也說，安倍晉三與「統一教」的關係密切，讓他萌生殺機。山上徹也的母親據說共捐款1億日圓財產給「統一教」，導致全家生活陷入困境。
日本自民黨幹事長茂木敏充26日表示，「已確實確認自民黨跟舊統一教沒有組織性關係，跟自民黨毫無關係」，並敦促黨籍國會議員慎重處理跟被指有社會問題的團體間的關係。
自民黨參議院幹事長世耕弘成說，國會議員站在會對民眾造成影響立場，應該細心留意處理跟被指有社會問題般的宗教團體間的關係，「我個人的話，跟舊統一教毫無關係」。
此外，日本共同社報導，日本政府26日在眾參兩院的議院營運委員會理事會上通知，將於8月3日召開臨時國會，會上將選出參議院正副議長，並發表追悼安倍晉三的演說；執政黨自民黨考慮由黨前幹事長甘利明於8月5日來發表，據悉這是基於安倍遺族的意向，目前正進行最後協商。
而在眾參兩院的議院營運委員會理事會召開前，自民黨國會對策委員長（相當於黨鞭）高木毅與最大在野黨立憲民主黨的國會對策委員長馬淵澄夫舉行會談，高木表示將於8月5日在眾議院院會上發表追悼安倍演說，但馬淵認為政府應先說明舉行國喪一事才是，僅由內閣會議決定舉行國喪，是輕視國會的存在。
已決定為前首相安倍晉三舉辦國葬，但日本社會與政壇對此看法兩極，立憲民主黨、日本維新會等政黨認為舉行國喪、物價飆漲等問題有必要討論，三天會期無法充分討論；首相內閣則表示，將在9月27日國葬舉行前持續說明，盼獲民眾理解。
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