安倍胞弟、日防衛大臣岸信夫 坦承曾獲統一教「助選」

日本防衛大臣岸信夫。（路透）

日本 防衛大臣岸信夫是已故首相安倍 晉三的胞弟，他在26日舉行記者會坦承，知道「統一教」的部分人士，曾跟他們有所來往，以往選舉也曾接受過「統一教」的協助，細節他不清楚，但主要跟電話催票和志工拉票有關。

被問到日後選舉是否還會接受「統一教」的協助，岸信夫回答，因為頂多就是志工身分，下次選舉時會如何，現在無法草率回答，並說選舉總是愈多人幫忙愈好，尤其是志工。

安倍晉三7月8日在街頭助選時遭到槍殺，犯嫌山上徹也說，安倍晉三與「統一教」的關係密切，讓他萌生殺機。山上徹也的母親據說共捐款1億日圓財產給「統一教」，導致全家生活陷入困境。

日本自民黨幹事長茂木敏充26日表示，「已確實確認自民黨跟舊統一教沒有組織性關係，跟自民黨毫無關係」，並敦促黨籍國會議員慎重處理跟被指有社會問題的團體間的關係。

自民黨參議院幹事長世耕弘成說，國會議員站在會對民眾造成影響立場，應該細心留意處理跟被指有社會問題般的宗教團體間的關係，「我個人的話，跟舊統一教毫無關係」。

此外，日本共同社報導，日本政府26日在眾參兩院的議院營運委員會理事會上通知，將於8月3日召開臨時國會，會上將選出參議院正副議長，並發表追悼安倍晉三的演說；執政黨自民黨考慮由黨前幹事長甘利明於8月5日來發表，據悉這是基於安倍遺族的意向，目前正進行最後協商。

而在眾參兩院的議院營運委員會理事會召開前，自民黨國會對策委員長（相當於黨鞭）高木毅與最大在野黨立憲民主黨 的國會對策委員長馬淵澄夫舉行會談，高木表示將於8月5日在眾議院院會上發表追悼安倍演說，但馬淵認為政府應先說明舉行國喪一事才是，僅由內閣會議決定舉行國喪，是輕視國會的存在。

已決定為前首相安倍晉三舉辦國葬，但日本社會與政壇對此看法兩極，立憲民主黨、日本維新會等政黨認為舉行國喪、物價飆漲等問題有必要討論，三天會期無法充分討論；首相內閣則表示，將在9月27日國葬舉行前持續說明，盼獲民眾理解。