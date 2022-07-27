我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

終結北愛30年血腥衝突 諾貝爾和平獎「崔波」辭世

編譯中心／綜合26日電
譽為「北愛爾蘭和平締造者」的北愛前首席部長崔波去世，他的奔走與努力，終於解除英國與北愛長達80年的矛盾。（美聯社）
譽為「北愛爾蘭和平締造者」的北愛前首席部長崔波去世，他的奔走與努力，終於解除英國與北愛長達80年的矛盾。（美聯社）

曾獲諾貝爾和平獎的英國北愛爾蘭前首席部長崔波（David Trimble）25日辭世，享壽77歲。他曾帶領北愛占多數的親英國新教徒與天主教徒簽訂和平協議，終結北愛30年血腥衝突。

崔波所屬厄爾斯特聯盟黨（Ulster Unionist Party）當日發布聲明說：「崔波勳爵的家人沈痛宣布，歷經短暫病痛後，他今天稍早安祥離世。」聲明並未說明崔波死因。

綜合媒體報導，崔波運用政治手腕，與愛爾蘭民族主義人士領袖修姆（John Hume）合作，促成1998年「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）。這份協議讓尋求與愛爾蘭統一的天主教徒與親英新教徒之間，長達30年、造成約3600人喪命的「北愛爾蘭問題」（The Troubles）流血衝突告終。崔波與修姆因此在1998年獲頒諾貝爾和平獎。

英國首相強生（Boris Johnson）在推特形容崔波是「英國和國際政治的巨人」，「他的智慧和個人勇敢，以及讓政治變得更好的堅定決心，將使他長存人們記憶」；愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）則盛讚崔波「在為北愛爾蘭帶來和平方面，扮演關鍵且勇敢的角色」。

1974年，崔波首次踏足北愛政壇。當時身為一名立場強硬的政治人物，他促使耶穌受難節協議前身的一份權力分享協議挫敗。

但崔波1970年代晚期加入主流的厄爾斯特聯盟黨後，最終促使原本不情願的黨與北愛民族主義人士談判，並促成耶穌受難節協議的簽署。許多新教徒因此認為他是叛徒。

新芬黨前黨魁亞當斯（Gerry Adams）表示，北愛爾蘭維持接近25年的相對和平，崔波的貢獻「不容忽視」。新芬黨是愛爾蘭共和軍（IRA）的政治組織，北愛血腥衝突下的死亡人數有一半歸咎他們。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，崔波在耶穌受難節協議簽署後擔任北愛首席部長，直到2002年卸任。他1995年起出任厄爾斯特聯盟黨黨魁，2005年大選落敗後辭職。

英國 諾貝爾 亞當斯

上一則

南韓調整警務機構 警反彈遭批「政變」

下一則

日88歲明仁上皇驚傳心臟衰竭 皇室內部疫情延燒

延伸閱讀

安倍因它送命？統一教證實兇嫌母是教友 一次看懂爭議

安倍因它送命？統一教證實兇嫌母是教友 一次看懂爭議
佳欣旅遊古文明豪華遊輪12月出發

佳欣旅遊古文明豪華遊輪12月出發
70歲婦人後悔墮胎 日夜祈禱「願羅訴韋德案被推翻」

70歲婦人後悔墮胎 日夜祈禱「願羅訴韋德案被推翻」

Netflix新劇驚傳車禍意外 2名男星不治 6傷

Netflix新劇驚傳車禍意外 2名男星不治 6傷

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

2022-07-26 16:58
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58
俄烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口並出口穀物，外界認為，這項協議對抑制糧價飆漲和減緩供應鏈吃緊至關重要。 美聯社

協議簽完隔天變廢紙？俄國又發射飛彈轟炸烏克蘭港口

2022-07-23 10:18
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。（美聯社）

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

2022-07-25 08:37

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間