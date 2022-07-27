終結北愛30年血腥衝突 諾貝爾和平獎「崔波」辭世

譽為「北愛爾蘭和平締造者」的北愛前首席部長崔波去世，他的奔走與努力，終於解除英國與北愛長達80年的矛盾。（美聯社）

曾獲諾貝爾 和平獎的英國 北愛爾蘭前首席部長崔波（David Trimble）25日辭世，享壽77歲。他曾帶領北愛占多數的親英國新教徒與天主教徒簽訂和平協議，終結北愛30年血腥衝突。

崔波所屬厄爾斯特聯盟黨（Ulster Unionist Party）當日發布聲明說：「崔波勳爵的家人沈痛宣布，歷經短暫病痛後，他今天稍早安祥離世。」聲明並未說明崔波死因。

綜合媒體報導，崔波運用政治手腕，與愛爾蘭民族主義人士領袖修姆（John Hume）合作，促成1998年「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）。這份協議讓尋求與愛爾蘭統一的天主教徒與親英新教徒之間，長達30年、造成約3600人喪命的「北愛爾蘭問題」（The Troubles）流血衝突告終。崔波與修姆因此在1998年獲頒諾貝爾和平獎。

英國首相強生（Boris Johnson）在推特形容崔波是「英國和國際政治的巨人」，「他的智慧和個人勇敢，以及讓政治變得更好的堅定決心，將使他長存人們記憶」；愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）則盛讚崔波「在為北愛爾蘭帶來和平方面，扮演關鍵且勇敢的角色」。

1974年，崔波首次踏足北愛政壇。當時身為一名立場強硬的政治人物，他促使耶穌受難節協議前身的一份權力分享協議挫敗。

但崔波1970年代晚期加入主流的厄爾斯特聯盟黨後，最終促使原本不情願的黨與北愛民族主義人士談判，並促成耶穌受難節協議的簽署。許多新教徒因此認為他是叛徒。

新芬黨前黨魁亞當斯 （Gerry Adams）表示，北愛爾蘭維持接近25年的相對和平，崔波的貢獻「不容忽視」。新芬黨是愛爾蘭共和軍（IRA）的政治組織，北愛血腥衝突下的死亡人數有一半歸咎他們。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，崔波在耶穌受難節協議簽署後擔任北愛首席部長，直到2002年卸任。他1995年起出任厄爾斯特聯盟黨黨魁，2005年大選落敗後辭職。