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緬甸處決4民運人士 含翁山蘇姬戰友 50年來首次

編譯中心／綜合25日電
緬甸軍政府處決4名民主運動倡議人士，包括53歲的知名民主運動人士覺敏友（圖左）、41歲的前國會議員及哈藝術家漂扎亞導（圖右）。（美聯社）
緬甸軍政府處決4名民主運動倡議人士，包括53歲的知名民主運動人士覺敏友（圖左）、41歲的前國會議員及哈藝術家漂扎亞導（圖右）。（美聯社）

緬甸國營媒體報導，四名被控進行「恐怖活動」的民運人士已遭處決，包括知名民運人士覺敏友和翁山蘇姬的政黨「全國民主聯盟」前國會議員漂扎亞導。這是緬甸近50年來首次處決人犯，引發國際強烈譴責。

緬甸「鏡報」、 「緬甸環球新光報」報導，覺敏友、漂扎亞導在一月一次閉門審判中被判死刑，他們被控反恐法和刑法，罪名是領導「殘酷不人道的恐怖行動」。緬甸軍政府後來發表聲明證實此事，但未給出處決的具體日期與方式。緬甸過往以絞刑處決人犯。

另外兩名男子被處決，是因為在仰光殺害一名他們指控為軍政府線人的女子。美聯社報導，緬甸上次執行死刑是在1976年。

據聯合報轉述法新社報導，翁山蘇姬25日最近一次出庭時得知消息，並未發表意見，只是「看來難過」。全民聯發表聲明說，為此事「震驚難過」。

上述人士的處決標誌著該國數十年來首次「司法處決」，引發人權組織擔憂接下來還會有更多人被處決。根據「人權觀察」，自2021年2月軍政府奪取政權以來，緬甸已有114人被判處死刑。

這項死刑判決招致國際譴責，兩名聯合國專家稱那是向民眾「灌輸恐懼的卑鄙作法」。美國駐緬甸大使館發聲明譴責：「軍政府處決民主派人士和民選官員，只因他們行使基本的自由權利。」

白宮國安會議發表聲明說：「美國以最強烈言詞，譴責緬甸軍事政權極其惡劣地處決民運人士和民選領袖。我們呼籲這個政權立即停止暴力、將不公正拘捕的人釋放，並依照緬甸人民期望，和平回歸民主。」

日本是緬甸最主要援助國，外務大臣林芳正指出，緬甸軍政府處決民主派人士之舉，令人深感關切，將使得緬甸在國際社會進一步遭到孤立。

國際人權組織「人權觀察」亞洲區代理總監皮爾遜表示，處決覺敏友和漂扎亞導是「極其殘忍的行為」。她呼籲國際社會「向緬甸軍政府表明，將會為其犯下的罪行付出代價」。

緬甸 翁山蘇姬 白宮

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