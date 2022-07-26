我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

法國猴痘達1700例 賴比瑞亞、日本都出現首例

編譯中心／綜合25日電
法國衛生部表示，境內已約有1700人感染猴痘。（Getty Images）
法國衛生部表示，境內已約有1700人感染猴痘。（Getty Images）

法國25日表示，法國約有1700人感染猴痘。賴比瑞亞的國家公共衛生研究所今天則發聲明說，該國已通報2018年以來國內首起猴痘病例。此外，日本25日出現全國首例猴痘感染病例，引發外界關注。

法國衛生部長布勞恩（Francois Braun）說，法國政府已開設約100個猴痘疫苗接種中心，超過6000人已接受預防性疫苗接種。他接受BFM TV訪問時表示，不認為大眾會面臨重大威脅，政府將把疫苗接種的重點放在染疫風險最大的目標群體上。

布勞恩還說，大部分確診病例發生在巴黎地區，本周將在巴黎開設一個專門的大型猴痘疫苗接種中心。

另據路透報導，賴比瑞亞在7月23日確認境內首例猴痘病例。世衛組織23日將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），是世衛最高等級公衛警報。

在日本，25日出現全國首例猴痘感染病例，患者是一名住在東京的30多歲男性，他6月下旬飛往歐洲、在當地曾接觸猴痘感染者。患者目前住院治療中。

日本電視台報導，日本政府今天上午已召開猴痘對策會議，確認最新資訊與醫療準備情況。2003年以來，日本一直沒有沒有發現猴痘患者。

越南鄰近的泰國、柬埔寨近日陸續傳出猴痘病例後，越南24日召開緊急會議。官員表示，越南目前缺乏足夠的篩檢能力來偵測猴痘，並向WHO、美國CDC請求協助。

衛生官員表示，猴痘從邊界入侵越南的風險很高。世界衛生組織駐越南代理代表艾斯卡蘭特說，越南必須使用天花疫苗來預防猴痘，但是越南對此也沒有儲備，並請求WHO提供。

猴痘 越南 疫苗

上一則

小馬可仕首次國情咨文 強調護菲領土 暗指與中南海爭端

下一則

緬甸處決4民運人士 含翁山蘇姬戰友 50年來首次

延伸閱讀

日本「淫殺魔」性侵近百少女 還把犯罪生涯寫成自傳

日本「淫殺魔」性侵近百少女 還把犯罪生涯寫成自傳
南加河濱縣猴痘病例近一周成倍增至13例 但洛縣仍最多

南加河濱縣猴痘病例近一周成倍增至13例 但洛縣仍最多
半年過去 日本薯條還缺貨 餐廳乾脆轉向這國進口

半年過去 日本薯條還缺貨 餐廳乾脆轉向這國進口
首例猴痘入侵日本 30多歲男住院治療中 有歐洲旅遊史

首例猴痘入侵日本 30多歲男住院治療中 有歐洲旅遊史

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58
俄烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口並出口穀物，外界認為，這項協議對抑制糧價飆漲和減緩供應鏈吃緊至關重要。 美聯社

協議簽完隔天變廢紙？俄國又發射飛彈轟炸烏克蘭港口

2022-07-23 10:18
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。（美聯社）

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

2022-07-25 08:37
專家指出，女性可能比男性更容易受到極端高溫的影響。（歐新社）

歐洲熱浪來襲 專家：女性比男性更容易被熱死

2022-07-18 22:11

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕