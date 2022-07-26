法國猴痘達1700例 賴比瑞亞、日本都出現首例

法國衛生部表示，境內已約有1700人感染猴痘。（Getty Images）

法國25日表示，法國約有1700人感染猴痘 。賴比瑞亞的國家公共衛生研究所今天則發聲明說，該國已通報2018年以來國內首起猴痘病例。此外，日本25日出現全國首例猴痘感染病例，引發外界關注。

法國衛生部長布勞恩（Francois Braun）說，法國政府已開設約100個猴痘疫苗 接種中心，超過6000人已接受預防性疫苗接種。他接受BFM TV訪問時表示，不認為大眾會面臨重大威脅，政府將把疫苗接種的重點放在染疫風險最大的目標群體上。

布勞恩還說，大部分確診病例發生在巴黎地區，本周將在巴黎開設一個專門的大型猴痘疫苗接種中心。

另據路透報導，賴比瑞亞在7月23日確認境內首例猴痘病例。世衛組織23日將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），是世衛最高等級公衛警報。

在日本，25日出現全國首例猴痘感染病例，患者是一名住在東京的30多歲男性，他6月下旬飛往歐洲、在當地曾接觸猴痘感染者。患者目前住院治療中。

日本電視台報導，日本政府今天上午已召開猴痘對策會議，確認最新資訊與醫療準備情況。2003年以來，日本一直沒有沒有發現猴痘患者。

與越南 鄰近的泰國、柬埔寨近日陸續傳出猴痘病例後，越南24日召開緊急會議。官員表示，越南目前缺乏足夠的篩檢能力來偵測猴痘，並向WHO、美國CDC請求協助。

衛生官員表示，猴痘從邊界入侵越南的風險很高。世界衛生組織駐越南代理代表艾斯卡蘭特說，越南必須使用天花疫苗來預防猴痘，但是越南對此也沒有儲備，並請求WHO提供。