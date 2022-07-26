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小馬可仕首次國情咨文 強調護菲領土 暗指與中南海爭端

編譯中心／綜合25日電
菲律賓總統小馬可仕發表任內首次國情咨文，強調不與任何國家為敵。（路透）
菲律賓總統小馬可仕發表任內首次國情咨文，強調不與任何國家為敵。（路透）

菲律賓總統小馬可仕今天發表任內首次國情咨文。他強調將繼續實行中立自主外交政策，不與任何國家為敵，並表示不會將「任何一平方吋的菲律賓領土」拱手讓給任何國家，並促請國會通過法案，將軍訓列為高中必修課程。

小馬可仕於6月30日上任，今天在國會山莊發表全長約1小時13分的國情咨文。

在外交政策方面，小馬可仕說：「關於我們在國際社會的定位，菲律賓將繼續當所有人的朋友，不與任何人為敵。」但不會將「任何一平方吋的菲律賓領土」拱手讓給任何其他國家。

小馬可仕說：「我們將當個好鄰居，持續尋找合作方式，以達到互利互惠的最終目標。」「但我們不會動搖，將堅持獨立自主的外交政策，以國家利益為指導方針。」

小馬可仕指的是菲國在南海與中國的領土爭端。菲國前總統杜特蒂任內因南海爭議，向北京提出至少231次外交抗議。

小馬可仕也促請國會通過新政府積極推動的19項法案，包括國防法案和強制儲備軍人訓練團（ROTC）暨國民服務訓練計畫（NSTP）。他說，將「強制儲備軍人訓練團」重新確立為所有公私立高中（11、12年級）必修課程。

菲國曾將軍事訓練列為必修課程，但聖湯瑪斯大學一名學生於2001年揭露學校軍訓計畫的貪瀆行為後遭殺害，引發廢除強制軍訓課程的呼聲。隔年該國通過國民服務訓練計畫法案，軍訓成為選修課程。

北京 杜特蒂

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