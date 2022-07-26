我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

日媒民調：岸田內閣支持率 連續10個月逾6成

編譯中心／綜合25日電
日本首相岸田文雄就任以來，內閣已連續10個月支持率逾6成。（歐新社）
日本首相岸田文雄就任以來，內閣已連續10個月支持率逾6成。（歐新社）

日本產經新聞社與富士電視台新聞網（FNN）最新民調顯示，日本首相岸田文雄內閣的支持率為62.4%，雖較6月的民調結果微降，但岸田內閣就任以來已連續10個月支持率逾6成。

日本產經新聞與富士電視台新聞網於23、24日實施的民調顯示，岸田文雄內閣的支持率為62.4%，比上一次於6月18、19日所做的民調結果減少1.3個百分點。岸田內閣不支持率30.9%，比上次民調微增0.7個百分點。

日本前首相安倍晉三8日助選時遭槍擊身亡。當局決定9月27日在東京日本武道館舉行追悼安倍國喪。對此，民調有50.1%持正面意見；回答「不好」及「不太好」共有46.9%。

參議院選舉10日投開票結果顯示，修憲派獲得超過2/3席次以上。民眾被問及是否贊成推動修憲的討論時，贊成者達69.0%、不贊成者占21.3%。

不過，對於政府因應目前物價上漲的情況，回答「不肯定」者也高達75.7%。

至於民眾最期待岸田內閣處理哪方面的對策時，「物價上漲對策」者最多，占36.8%；其次是「景氣和就業機會」占31.8%、「年金、醫療、照護」者占30.7%、「新冠防疫對策」者占22.6%。對於政府的防疫對策，表示肯定者占49.2%，大幅低於上一次民調結果的65.4%。

民調 日本 岸田文雄

上一則

熱浪釀法國森林大火 其中3場起於縱火

下一則

小馬可仕首次國情咨文 強調護菲領土 暗指與中南海爭端

延伸閱讀

安倍晉三國葬 擬927在武道館舉行

安倍晉三國葬 擬927在武道館舉行
賴清德出席安倍喪禮 陸批「謀獨」 向日本嚴正交涉

賴清德出席安倍喪禮 陸批「謀獨」 向日本嚴正交涉
新聞眼／發簽證給賴清德 岸田文雄穩執政「雙盤算」

新聞眼／發簽證給賴清德 岸田文雄穩執政「雙盤算」
安倍身亡後自民黨大勝：岸田政權無敵的「黃金3年」？

安倍身亡後自民黨大勝：岸田政權無敵的「黃金3年」？

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58
俄烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口並出口穀物，外界認為，這項協議對抑制糧價飆漲和減緩供應鏈吃緊至關重要。 美聯社

協議簽完隔天變廢紙？俄國又發射飛彈轟炸烏克蘭港口

2022-07-23 10:18
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。（美聯社）

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

2022-07-25 08:37
專家指出，女性可能比男性更容易受到極端高溫的影響。（歐新社）

歐洲熱浪來襲 專家：女性比男性更容易被熱死

2022-07-18 22:11

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕