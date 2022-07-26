日媒民調：岸田內閣支持率 連續10個月逾6成

日本首相岸田文雄就任以來，內閣已連續10個月支持率逾6成。（歐新社）

日本 產經新聞社與富士電視台新聞網（FNN）最新民調 顯示，日本首相岸田文雄 內閣的支持率為62.4%，雖較6月的民調結果微降，但岸田內閣就任以來已連續10個月支持率逾6成。

日本產經新聞與富士電視台新聞網於23、24日實施的民調顯示，岸田文雄內閣的支持率為62.4%，比上一次於6月18、19日所做的民調結果減少1.3個百分點。岸田內閣不支持率30.9%，比上次民調微增0.7個百分點。

日本前首相安倍晉三8日助選時遭槍擊身亡。當局決定9月27日在東京日本武道館舉行追悼安倍國喪。對此，民調有50.1%持正面意見；回答「不好」及「不太好」共有46.9%。

參議院選舉10日投開票結果顯示，修憲派獲得超過2/3席次以上。民眾被問及是否贊成推動修憲的討論時，贊成者達69.0%、不贊成者占21.3%。

不過，對於政府因應目前物價上漲的情況，回答「不肯定」者也高達75.7%。

至於民眾最期待岸田內閣處理哪方面的對策時，「物價上漲對策」者最多，占36.8%；其次是「景氣和就業機會」占31.8%、「年金、醫療、照護」者占30.7%、「新冠防疫對策」者占22.6%。對於政府的防疫對策，表示肯定者占49.2%，大幅低於上一次民調結果的65.4%。