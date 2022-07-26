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熱浪釀法國森林大火 其中3場起於縱火

編譯中心／綜合25日電
法國吉倫特省西南部的拉泰斯特德比什鎮18日森林大火，消防隊員努力灌救。（美聯社）
法國吉倫特省西南部的拉泰斯特德比什鎮18日森林大火，消防隊員努力灌救。（美聯社）

法國檢方今天表示，法國西北部上周爆發的2場森林大火，是由縱火所引起，這使得法國近幾周來累積已有3場森林火災起因是蓄意縱火。此外，希臘正對抗4場主要野火，野火已導致大批觀光客和居民被迫撤離；西班牙也氣溫飆升，引發出現更多野火的擔憂。

中央社轉述法新社報導，過去2周，凶猛熱浪席捲歐洲。而法國西北部不列塔尼（Brittany）地區通常潮濕且風大，卻也發生2起森林大火。

法國地方檢察官海利（Carine Halley）表示，專家找到起火點之後，發現這2場火災「毫無疑問是人為引起」。

不列塔尼的這2起大火規模相對小，但更往南在包圍波爾多（Bordeaux）的吉倫特省（Gironde）發生的2場大火，則已摧毀2萬多公頃的乾燥林地。

自12日以來，吉倫特省已出動2000多名消防員在飛機和直升機支援下救火。火勢已迫使總計3萬6000位居民和露營區遊客從這個地區撤離。

此外，熱浪發威之際，希臘正對抗4場主要野火，野火已導致大批觀光客和居民被迫撤離。除希臘外，西班牙也氣溫飆升，引發出現更多野火的擔憂。

中央社轉述法新社報導，熱浪自23日開始在希臘肆虐，預計將持續10天。預報顯示，部分地區氣溫可能高達攝氏42度。

消防隊發言人阿多皮歐斯（Yiannis Artopoios）晚間在記者會上說，希臘正面臨「乾旱、高溫和強風的可怕組合」。

在西班牙，延續2周的熱浪預計將在哥多華（Cordoba）南部地區帶來創紀錄的攝氏45度高溫。

2021年，這個地區才測得西班牙有史以來的最高氣溫47.7度。

今年迄今為止，在法國、西班牙和葡萄牙，野火燒毀的土地面積已超過2021年全年的紀錄。付之一炬的地區總面積約51萬7881公頃，相當於中美洲加勒比海島國千里達及托巴哥共和國（Republic of Trinidad and Tobago）。

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