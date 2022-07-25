教宗「懺悔之旅」 加拿大原民指來得太遲 促嚴懲施暴者

天主教宗方濟各（右）24日抵達加拿大亞伯達省，展開「懺悔之旅」，獲原住民部落Treaty Six Grand大酋長阿爾坎德（左）歡迎。（美聯社）

天主教教宗方濟各 （Pope Francis）24日抵達加拿大，展開他自稱為「懺悔朝聖之旅」的6天訪問行程。他將與原住民 社區進行深度會晤，盼有助於與加拿大原住民和解。不過，原住民團體及受害人認為方濟各的道歉來得太遲，同時認為梵蒂岡應該採取更多實際行動彌補過錯，包括嚴懲仍然在世的施虐者。

教宗方濟各首站飛抵艾德蒙頓市（Edmonton），原住民部落Alexis Nakota Sioux Nation的代表在現場以鼓聲和歌聲迎接教宗，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與總督西蒙（Marry Simon）親至機場向方濟各致意。

教宗稍早於推特發文說：「我希望在上帝的恩典下，我的懺悔朝聖之旅能夠為已經進行的和解之旅做出貢獻。 請陪我祈禱。」

原住民部落Treaty Six Grand大酋長阿爾坎德（George Arcand Jr.）在歡迎儀式上給了教宗一個串珠獎章，教宗回贈了一個小禮物。原住民倖存者代表戴佳雷（Alma Desjarlais）在現場迎接教宗，方濟各親吻她的手表示祝福。

教宗25日將造訪亞伯達省（Alberta）的馬斯克瓦西斯（Maskwacis）社區，與來自全國各地的寄宿學校倖存者會面，該社區距離艾德蒙頓市以北約100公里，它有一所由天主教會管理的公立寄宿學校Ermineskin India遺址。

方濟各將向包括前寄宿學校學生在內的1.5萬人發表講話，並與生還者會面。當地原住民對教宗這次訪問看法各異，有人認為方濟各來到是好事，起碼可以讓更多人知道原住民學校的悲慘歷史；但也有寄宿學校生還者表示不滿，認為方濟各的道歉來得太遲太少。

原住民組織「第六條約原住民聯盟」表示，梵蒂岡不能單靠道歉來解決事件，認為教會應該公開所有相關檔案，讓外界可以知道那些被送到寄宿學校後便人間蒸發的原住民兒童的下落，並應該嚴懲所有仍然在生的施暴者，對受害人作出賠償，並歸還梵蒂岡博物館所藏的原住民文物。「（道歉）不是終結，這只是開端。」

方濟各是繼若望保祿二世後，第二位訪問加拿大的教宗。他此行還會到訪魁北克城，以及加拿大最大因紐特人聚居地伊魁特，屆時將再次與寄宿學校生還者會面。

加拿大政府自1800年代末期至1990年代為止，陸續把大約15萬名第一民族（First Nations）、梅蒂斯（Metis）和因紐特（Inuit）等原住民族兒童，送進教會經營的139所寄宿學校，切斷他們與原生家庭、語言和文化的連結。許多原住民兒童在寄宿學校受到校長和教師肢體虐待和性侵，加拿大真相與和解委員會曾於2015年形容這段歷史是「文化滅絕」。