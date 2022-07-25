菲大學畢業式傳槍響 前市長遇害

殯儀工作人員抬走受害者的遺體。（美聯社）

菲律賓官員表示，首都馬尼拉一所大學24日舉行畢業典禮時發生槍擊 事件，造成3人死亡，看似是一起鎖定目標行刺案，槍手已被捕。遇害的包括來自南部動盪不安省份巴西 蘭（Basilan）的前任市長弗里蓋（Rose Furigay）。槍擊事件導致雅典耀大學校園被封鎖，法學院畢業式因此中斷。

中央社引述法新社報導，槍擊案發生在馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University），當時法學院學生和家人正抵達畢業典禮會場。

地方政府官員說，遇害的包括來自南部動盪不安省份巴西蘭（Basilan）的前任市長弗里蓋（Rose Furigay）和她的助理，還有一位大學保全人員。弗里蓋的女兒是畢業生，也遭到槍傷，警方說她情況穩定。據當地媒體報道，雅典耀大學法學院原定當天下午舉行畢業典禮，弗里蓋以畢業生家長身分出席。

另據路透報導，槍手尤莫（Chao-Tiao Yumol）來自拉米坦市，該市是效忠極端組織伊斯蘭國（IS）的阿布沙耶夫武裝組織的基地。他與校園保安駁火時受傷，經過一輪汽車追逐後被捕，正在接受偵訊。

奎松市警察 局長麥迪納（Remus Medina）表示，槍擊疑是針對弗里蓋的暗殺行動；警方指疑犯跟弗里蓋之間一直以來有法律糾紛，此前正就一項網路誹謗指控獲准保釋。