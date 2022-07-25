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希臘熱浪引發野火 濱海觀光勝地急撤450人

編譯中心／綜合24日電
希臘列士波斯島濱海村落瓦捷拉（Vatera）發生23日野火，數以百計的觀光客和居民被迫撤離。（Getty Images）
希臘列士波斯島濱海村落瓦捷拉（Vatera）發生23日野火，數以百計的觀光客和居民被迫撤離。（Getty Images）

一場野火摧毀希臘列士波斯島（Lesbos）濱海村落瓦捷拉（Vatera）的多處房舍，數以百計的觀光客和居民被迫撤離這處度假勝地。

中央社引述法新社報導，在大火距離住家僅數公尺外的情況下，有些人不得不趕緊逃離，有些人則試圖保護自己家園免遭火舌吞噬。火勢造成的濃煙飄到大海上空，遮蔽了陽光。

希臘昨天面臨熱浪來襲的第1天，預計會熱個10天。部分地區氣溫飆到攝氏42度，讓人擔心會引發更多野火。

列士波斯島於當地時間昨天上午10時爆出火苗並往兩面延燒，一個朝維利薩（Vrisa）村而去，另一個則是發生在瓦捷拉村內。

警方表示，瓦捷拉的2間飯店和92處房舍有共450人被疏散。

希臘海岸防衛隊稍早表示，他們在瓦捷拉海灘撤離了9人，其中包括5名外籍人士。

消防單位出動7架消防飛機和1架直升機來撲滅這場熊熊大火。

雅典通訊社（Athens News Agency）報導指出，西列士波斯市長維洛斯（Taxiarchis Verros）為安全起見，已依消防局的建議採取行動，下令疏散這個繁忙海濱度假勝地的人潮。

國營希臘廣播電視公司（ERT）表示，至少有兩棟房屋被燒毀。

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