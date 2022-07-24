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南韓擬開放看北韓電視、報刊等媒體 「為統一做準備」

編譯中心／綜合23日電
南韓民眾6月在首爾火車站觀看北韓發射飛彈的電視新聞報導。（Getty Images）
南韓民眾6月在首爾火車站觀看北韓發射飛彈的電視新聞報導。（Getty Images）

儘管近年北韓頻頻飛彈試射，朝鮮半島關係緊張，但南韓官員22日表示，當局計畫取消長達數十年之久的禁令，開放北韓電視、報紙和其他刊物，以推動雙方的相互理解。

美國之音引述美聯社報導，南韓統一部日前提交給總統尹錫悅的一份政策報告中說，該部將逐漸對北韓的廣播、媒體和出版物打開大門，以促進相互理解，恢復大韓民族身分認同，並為未來統一做準備。統一部官員說，南韓將從開放收聽北韓廣播開始，並鼓勵北韓採取類似步驟。

南北韓自1948年以來對立，雙方都禁止國民訪問對方領土或進行電話、電郵和信函往來，並封鎖登陸對方網站和電視台的渠道。

首爾建國大學研究教授全永善表示，北韓不大可能等對回應，因為南韓文化和媒體內容流入北韓境內，將對北韓專制統治構成「真正巨大的威脅」。

他認為，相較之下，南韓更需要放寬對北韓媒體的禁令，因為限制導致南韓人只能依靠外國和其他政府來收集有關北韓的信息，恐有資訊扭曲風險。

目前尚不清楚南韓的反北韓活動人士對該提案有何反應。學者說，解除禁令推動親北韓情緒的可能性幾乎不存在。

南韓雖有法律明文規定禁止收看北韓媒體，但是很少打壓使用VPN進入北韓網站的專家、記者等人士；南韓民眾也可以透過Youtube收看北韓電影、歌曲等。另一方面，根據北韓叛逃者說法，縱使北韓嚴格限制國民接收外國資訊，他們先前在北韓生活時也看過非法進入的南韓電視節目。

南韓宣布，韓美將在聯合軍演中恢復中斷已久的即時野戰訓練，民眾23日手舉寫有「停止...
南韓宣布，韓美將在聯合軍演中恢復中斷已久的即時野戰訓練，民眾23日手舉寫有「停止美國南韓戰爭演習」標語的牌子，在青瓦台外示威。（歐新社）

此外，南韓國防部22日宣布，南韓與美國將在聯合軍事演習中恢復中斷已久的即時野戰訓練。兩國正攜手抑制北韓核武和飛彈發展。北韓智庫則警告，這場軍演將把朝鮮半島推向戰爭邊緣。南韓當地也有民眾23日聚集在青瓦台外示威，要求停止美韓軍演。

北韓 南韓 國防部

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