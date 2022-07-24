殺安倍兇手將精神鑑定 依結果考量是否起訴

山上徹也（右）本月8日在街頭槍殺前日本首相安倍晉三，之後被捕。（路透）

日本 「朝日新聞」等媒體報導，本月8日當街槍殺日本前首相安倍 晉三的犯嫌山上徹也將接受精神鑑定，結果預計11月底出爐，將決定山上的精神狀態是否適合受審。

案發地奈良地方法院22日批准奈良檢察廳的鑑定拘留要求，讓41歲的山上接受精神評估，直到11月29日。

山上將被轉移到醫院，由精神科醫師或其他專家檢查嫌犯是否患有精神疾病，並調查成長背景等。檢方將根據精神鑑定結果，判斷行為人是否具備負擔刑事的責任能力，進而予以起訴。在精神鑑定報告出爐前，偵查訊問將暫停。

安倍8日在奈良市為參議員選舉助選並發表街頭演說，遭山上槍擊身亡，山上也被捕。調查人員透露，他供詞不一且重複無意義話語。

山上告訴警方，由於母親大量捐款南韓「統一教」導致家庭破產 ，使他在成長過程中遭遇困難，因此對統一教懷恨在心。有報導指出，山上母親捐款金額高達1億日元（約73萬美元）。

山上表示，會鎖定安倍是因為認為他與統一教關係匪淺。然而，山上行凶前寄信給一名一直批評統一教的自由作家，寫道安倍並非他的首要敵人。

警方也發現，山上欠債60萬日元（約4408美元），還在家自製槍枝，他也沒有固定工作。山上告訴警方，怕自己因為缺錢而在7月死亡，他希望確認安倍比自己先死。