我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國養豬企業巨虧143億付不出飼料錢 出現豬吃豬慘劇

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

殺安倍兇手將精神鑑定 依結果考量是否起訴

編譯羅方妤／綜合報導
山上徹也（右）本月8日在街頭槍殺前日本首相安倍晉三，之後被捕。（路透）
山上徹也（右）本月8日在街頭槍殺前日本首相安倍晉三，之後被捕。（路透）

日本「朝日新聞」等媒體報導，本月8日當街槍殺日本前首相安倍晉三的犯嫌山上徹也將接受精神鑑定，結果預計11月底出爐，將決定山上的精神狀態是否適合受審。

案發地奈良地方法院22日批准奈良檢察廳的鑑定拘留要求，讓41歲的山上接受精神評估，直到11月29日。

山上將被轉移到醫院，由精神科醫師或其他專家檢查嫌犯是否患有精神疾病，並調查成長背景等。檢方將根據精神鑑定結果，判斷行為人是否具備負擔刑事的責任能力，進而予以起訴。在精神鑑定報告出爐前，偵查訊問將暫停。

安倍8日在奈良市為參議員選舉助選並發表街頭演說，遭山上槍擊身亡，山上也被捕。調查人員透露，他供詞不一且重複無意義話語。

山上告訴警方，由於母親大量捐款南韓「統一教」導致家庭破產，使他在成長過程中遭遇困難，因此對統一教懷恨在心。有報導指出，山上母親捐款金額高達1億日元（約73萬美元）。

山上表示，會鎖定安倍是因為認為他與統一教關係匪淺。然而，山上行凶前寄信給一名一直批評統一教的自由作家，寫道安倍並非他的首要敵人。

警方也發現，山上欠債60萬日元（約4408美元），還在家自製槍枝，他也沒有固定工作。山上告訴警方，怕自己因為缺錢而在7月死亡，他希望確認安倍比自己先死。

安倍 日本 破產

上一則

熱浪壟罩…西葡1700人熱死 歐盟近半領域恐乾旱

下一則

恢復伊朗核協議？ 馬克宏：仍有可能 但必須儘快

延伸閱讀

槍殺安倍嫌犯將接受精神鑑定 結果將決定是否被起訴

槍殺安倍嫌犯將接受精神鑑定 結果將決定是否被起訴
自民黨安倍派喪禮後首度開會 妻昭惠「無意代夫出征」

自民黨安倍派喪禮後首度開會 妻昭惠「無意代夫出征」
黑白集／蔡英文利用安倍效應 反拉抬賴清德聲勢

黑白集／蔡英文利用安倍效應 反拉抬賴清德聲勢
抗議國民黨為安倍降半旗 退伍軍人要求朱立倫道歉

抗議國民黨為安倍降半旗 退伍軍人要求朱立倫道歉

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
「瑞典門」事件是網友分享小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯沒有邀請他，而是讓他獨自在朋友的房間裡等待，引發許多討論。圖為斯德哥爾摩街景。（圖取自Unsplash圖庫）

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

2022-07-17 12:22
文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（取材自新民晚報）

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

2022-07-17 07:09
2018年9月，英國皇家空軍出動颱風戰鬥機攔截俄國圖-160長程轟炸機（北約代號為Blackjack ）。路透

批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長：已做好開戰準備

2022-07-17 09:59
俄國國總普亭。(美聯社)

英參謀長：普亭已輸俄烏戰爭 但猜他病重只是一廂情願

2022-07-17 14:00

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」